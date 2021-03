Diante da situação crítica de ocupação de leitos na qual o estado chegou, a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) publicou uma nota com medidas que serão adotadas pelas empresas participantes da organização durante a quarentena.

Dentre as medidas que serão praticadas estão a ampliação de home office para os funcionários, o apoio ao movimento Unidos pela Vacina, a continuação e ampliação dos protocolos de segurança aplicados pelas indústrias e o apoio à vacinação e massa.

Na nota, a federação também declarou apoio as medidas que o governador Renato Casagrande tomou, entendendo que são necessárias para reduzir a pressão sobre o sistema de saúde e especialmente as UTI´s.

Confira abaixo a nota na íntegra:

“O governador Renato Casagrande anunciou nesta terça-feira (16) novas restrições às atividades econômicas em todos os municípios do Estado, entre os dias 18 e 31 de março. A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) entende que as medidas são necessárias para reduzir a pressão sobre o sistema de saúde, especialmente as UTIs.

Esperamos que as medidas possam reduzir a velocidade da propagação da doença. A expectativa é de que os índices de novos casos caiam e que a vacinação avance, indicando que poderemos ter um breve retorno a um nível de normalidade razoável.

Ao longo desse período, os protocolos de segurança adotados pela indústria e por demais setores da economia se mostraram eficazes. Porém, é preciso que toda a sociedade observe os protocolos, no ambiente de trabalho e nos momentos de lazer. Mais do que nunca, a hora é de redobrar os cuidados: este momento é o mais crítico da pandemia.

Todos nós precisamos dar a nossa contribuição neste momento de restrições mais severas. Por isso, eu gostaria de convocar todos os industriais a ampliar o home office.

Reitero que a Findes apoia o Movimento Unidos pela Vacina, iniciativa apartidária que tem o objetivo de imunizar toda a população brasileira até setembro.

A imunização da população é essencial para preservar vidas e empregos. Ela possibilitará a plena retomada da atividade econômica.

A vacinação em massa e o cumprimento dos protocolos sanitários é o único caminho que temos para conter o vírus.”

*Com informações da assessoria.