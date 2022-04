Artesanato com tema sacro e comidas típicas consumidas na Semana Santa. Esses são alguns dos produtos que serão encontrados na segunda edição da Feira Arte Sacra, que começa, nesta quinta-feira (14) e segue até o domingo (17), na rua do estacionamento, ao lado do Radium Hotel, em Guarapari. A entrada é gratuita.

Segundo a presidente da Federação das Associações de Artesãos do Espírito Santo, Maria das Graças Reis Costa, essa é uma feira que vai aproveitar o feriado da Semana Santa, por isso, vem com a temática sacra.

Quem for conferir as novidades vai encontrar artesanato sacro e comidas típicas consumida nesse período, como a torta capixaba, por exemplo. Além disso, a programação religiosa vai contar com missas, confissões e procissão. Nesse sentido, Graça Costa disse que esse evento representa um momento muito importante de reflexão, devoção e agradecimento por temos passado por um momento muito tão difícil como a pandemia.

“A Arte Sacra é uma feira temática que está indo para a segunda edição, estamos trabalhando em conjunto uma programação cultural e religiosa, nesse sentido, vamos ter artesanato, comidas típicas, missas, atendimento de confissões, procissão luminosa. Além de um altar, que foi montado ao lado da feira, para as celebrações das missas, confissões e as apresentações culturais. Essa é uma feira aprovada pelos moradores da região e pelos turistas que buscam a cidade nesse período”, afirmou Graça Reis Costa.

Para o diretor-presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, a feira vai valorizar o artesanato religioso dos empreendedores que passaram pelo chamamento público realizado pela Aderes.

“Essa é uma ação do Governo do Estado, por meio da Aderes, que oportuniza espaços para os empreendedores divulgarem e venderem seus produtos, valorizando os artesãos que trabalham com produtos sacros”, afirmou.

Organização da Feira

A Arte Sacra é organizada pela Associação dos Produtores Manuais e Artesanais da cidade Guarapari (Apromag), em conjunto com a Prefeitura de Guarapari, além de contar com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Aderes) e Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Guarapari.

Serviço

O evento que conta com entrada gratuita, acontece de 14 a 17 de abril, na rua do estacionamento ao lado do Radium Hotel, em Guarapari.

Dias e horários de funcionamento:

O evento que tem entrada gratuita, acontece até domingo (17), na rua do estacionamento, ao lado do Radium hotel.

14/04 (quinta-feira): das 17h às 22h

15/04 (sexta-feira): das 14h às 22h

16/04 (sábado): das 14h às 22h

17/04 (domingo): das 10h às 14h