Com a mudança de risco alto para risco moderado na cidade Guarapari, a Feinartg voltou para o horário tradicional das 16h às 22h. Isso só foi possível graças ao protocolo publicado no sábado (09/01) pela secretaria estadual de Saúde, que enquadra as feiras de artesanato nos mesmos protocolos de shoppings centers e centros comerciais.

A presidente da Federação das Associações de Artesanato do ES e da Confederação Brasileira de Artesanato, Graça Reis, falou sobre a realização da Feinartg nesse novo cenário de pandemia. “A Feinartg é muito importante para Guarapari, pois traz a representação da cultura e do turismo através do artesanato. Este ano, abrimos a feira atendendo as normas de segurança no combate à Covid-19 possibilitando uma visitação segura aos presentes”, diz Graça.

Segundo a coordenação da Feinartg, a circulação de pessoas ao mesmo tempo dentro da feira também é monitorada. Toda a equipe e os expositores usam máscaras e protetores faciais. Há oito totens de álcool em gel espalhados pela feira e ainda temos um sistema informatizado de controle de público que avisará quando o limite de visitantes simultâneos chegar a 300 pessoas, além de corredores com fluxo contínuo, através de fitas e setas indicativas.

A fiscalização dos procedimentos sanitários é outro ponto verificado. Desinfecção dos corredores, com cloro, a cada uma hora durante a feira; Desinfecção dos stands e corredores, com cloro, uma hora antes da abertura da feira; Instalação de pias para lavar as mãos com sabão líquido e tapetes sanitizantes na entrada da feira são outras medidas tomadas para a realização da Feinartg.

Já os visitantes e expositores, ao entrar na feira, terão a temperatura medida por termômetro infravermelho e devem estar de máscara. Dentro da Feinartg, é proibido consumir e degustar alimentos e bebidas.

Conforme Jô da Cunha, Tesoureira da Associação dos Produtores Manuais e Artesanal de Guarapari (Apromag), a Feinartg beneficia cerca de 500 famílias. São cerca de 80 stands e 160 expositores que trabalham em sistema de revezamento, sendo no máximo dois expositores por stand para vender seus produtos. “Vamos resgatar a cultura do artesanato capixaba, além de contribuir para a economia local para os visitantes”, destaca.

A Feinartg é uma realização da Associação dos Produtores Manuais e Artesanal de Guarapari (Apromag) e conta com o apoio do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), da Federação dos Artesãos do Espírito Santo (Feartes) e da Prefeitura Municipal de Guarapari.

A Feinartg tem entrada franca e está localizada no Clube Siribeira. Funciona de segunda a sábado, das 16 às 22 horas, e aos domingos, das 10 às 22 horas.

*Com informações da assessoria.