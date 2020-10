A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou às 23h59 de ontem (12), a Operação Nossa Senhora Aparecida 2020. Com início no dia 09 de outubro, a operação teve como objetivo reduzir a gravidade de acidentes no trânsito e o aumento da percepção de segurança nas rodovias federais.

Durante os quatro dias de Operação a PRF fiscalizou 1.169 veículos e 1.389 pessoas. Ocorreu um reforço ostensivo nas fiscalizações, priorizando pontos e horários estratégicos onde existem registros de ocorrências de acidentes graves e criminalidade, conforme apontam as estatísticas do órgão. No Espírito Santo, as equipes realizaram reforço no patrulhamento ostensivo, principalmente em trechos das BRs 101 e 262

Durante os quatro dias de operação foram registrados 31 acidentes, destes 5 foram considerados graves. Dessas ocorrências, 32 pessoas ficaram feridas, com registro de 2 vítimas fatais. Comparando com o feriado do Dia da Independência 2020 de mesma duração, ocorreram 47 acidentes, havendo uma redução de 34%.

No que tange acidentes considerados graves, foram contabilizados 10 ocorrências, portanto, também houve uma redução, neste caso de 50%. Um total de 56 pessoas ficaram feridas no feriado da Independência, com redução de 42%, dessas, 2 vieram a óbito, totalizando o mesmo número de mortes registradas durante a Operação Nossa Senhora Aparecida 2020.

De acordo com dados oficiais, a PRF fiscalizou 1.169 veículos e 1.389 pessoas. Em 2019, o feriado de Nossa Senhora Aparecida ocorreu durante o fim de semana, não havendo operação de feriado prolongado, portanto, não há dados comparativos.

Foram realizados 275 testes de alcoolemia, com um total de 10 autuações. As outras infrações mais observadas foram: o não uso do cinto de segurança (200 notificações), ultrapassagens indevidas (265 flagrantes) e excesso de velocidade (777 imagens registradas). Além disso 135 veículos foram apreendidos por motivos diversos, principalmente por licenciamento vencido.

No combate à criminalidade, 22 pessoas foram detidas. Duas ocorrências foram mais relevantes. A primeira delas ocorreu em Linhares, na manhã de sábado (10), onde a PRF apreendeu armas, munições e drogas escondidas dentro de um veículo, na BR 101.

A segunda ocorrência foi registrada na tarde de sábado (10), na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, onde a PRF apreendeu um veículo com carga de granito irregular e deteve o condutor por posse de anfetaminas, popularmente conhecido como “rebite”. Além dessas ocorrências foram cumpridos 2 mandados de prisão em aberto e 5 veículos roubados ou adulterados foram recuperados.

Com informações do Sistema de Comunicação Social – NUCOM/SPRF-ES