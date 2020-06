O deputado Theodorico Ferraço solicitou ao Governo do Estado que disponibilize testes para Covid 19 nos municípios de Marataízes, Itapemirim, Presidente Kennedy, Anchieta, Piúma, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim, em quantidade suficiente para atendimento das poluções urbanas e rurais desses municípios.

De acordo com o parlamentar a solicitação, que segue oficialmente hoje (02/06) ao Governo, por meio de Indicação Parlamentar, tem por objetivo atender a uma reinvindicação dos moradores desses municípios, uma vez que todos estão apavorados com o crescimento repentino do número de pessoas contaminadas pelo Covid 19 em seus territórios.

“Tal situação elevou esses municípios à preocupante lista de municípios com mais casos de Covid no Espírito Santo. Para se ter uma ideia da gravidade de tal situação, somente na região sul, conforme recente conversa com o superintendente da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, o digníssimo padre Evaldo Praça, o mesmo ressaltou que dos 20 leitos de UTIs que a instituição destinou à pacientes de Covid, 13 deles estão ocupados por pessoas de Marataízes”, afirma Ferraço.