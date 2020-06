As informações entre a Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, e a Secretaria Municipal de Saúde apresentam informações diferentes a cerca do dados do coronavírus em Guarapari.

Enquanto o Estado confirma 14 óbitos por Covid-19 no município de Guarapari, a Prefeitura divulgou 13, nesta terça-feira, dia 02 de junho. O Painel Covid-19 confirma 279 casos confirmados, e a Prefeitura 272. No número de pessoas consideradas curadas da doença, o Estado disse que são 161, e a Prefeitura 160.

No Boletim Epidemiológico Municipal, a prefeitura declara que 188 moradores de Guarapari aguardam resultados de exame do coronavírus, e que sete pessoas estão hospitalizadas com a doença.

Os números computados em ambas tabelas, são de testes cujo análises são realizadas exclusivamente pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES).

Bairros com maior incidências são: Praia do Morro com 44 casos, seguido do Muquiçaba com 19, Itapebuçu com 18, Centro com 13 e Santa Mônica com 12.