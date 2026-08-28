Preservação marinha: projeto de R$ 33 milhões vai monitorar e proteger corais entre Maranhão e Espírito Santo

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou o repasse não reembolsável de R$ 16,36 milhões, por meio de seu Fundo Socioambiental, para a execução do projeto “Corais entre Manuel Luís e Vitória-Trindade”. A iniciativa, que será gerida pela Fundação Espírito-Santense de Tecnologia (FEST), conta com um orçamento total de R$ 33,01 milhões — incluindo R$ 16,65 milhões em contrapartida do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
Com duração prevista de 36 meses, o projeto desenvolverá ações de mapeamento, pesquisa, manejo e monitoramento em ambientes recifais distribuídos por nove estados: Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Espírito Santo. Os trabalhos cobrirão desde o Parcel Manuel Luís (MA) até a Cadeia Vitória-Trindade (ES), alcançando 14 Unidades de Conservação (UCs) federais e estaduais, como os arquipélagos de Fernando de Noronha, Abrolhos e Trindade e Martim Vaz.
Eixos de Atuação e Metas do Projeto
A proposta está dividida em frentes científicas, operacionais e de engajamento comunitário:
Mapeamento e Tecnologia: Utilização de sensoriamento remoto, batimetria tridimensional, técnicas acústicas e imageamento de alta resolução para caracterizar habitats pouco conhecidos na plataforma continental e em montes submarinos;
Proteção de Espécies e Saúde Coralínea: Monitoramento de populações de peixes recifais ameaçados (como o budião) em Abrolhos, Cassurubá e Corumbau, aliado à aplicação de protocolos avançados de avaliação da saúde dos corais por meio do Programa Monitora;
Manejo de Espécies Invasoras: Criação de diretrizes de detecção precoce e resposta rápida contra a proliferação do coral-sol e do peixe-leão;
Turismo Comunitário e Infraestrutura: Capacitação de pescadores e moradores do sul da Bahia (Alcobaça, Caravelas e Nova Viçosa) para atuarem como condutores de visitantes e mergulhadores. Também serão instaladas poitas fixas de atracação para evitar os danos causados pelo lançamento de âncoras sobre os recifes.
Indicadores e Impacto Social
As informações geradas em campo serão consolidadas em um banco de dados em nuvem de acesso público, cuja manutenção ficará a cargo da FEST após a conclusão do contrato.
|Indicador
|Meta do Projeto
|Unidades de Conservação Beneficiadas
|14 áreas federais e estaduais
|Pessoas Capacitadas
|510 participantes (255 mulheres)
|Beneficiários Diretos Estimados
|600 pessoas
|Pesquisadores e Técnicos Envolvidos
|114 profissionais (51 mulheres)
|Equipamentos Adquiridos para Campo
|137 unidades
|Espécies Monitoradas / Invasoras Acompanhadas
|16 espécies nativas / 12 exóticas
|Seminários e Oficinas Integrativas
|16 eventos
Contexto Institucional
A proposta foi selecionada no âmbito da chamada pública BNDES Corais, desenhada para ampliar a resiliência e promover a recuperação de bancos de corais ao longo de 3 mil quilômetros da costa brasileira. As ações estão alinhadas às diretrizes do Plano de Ação Nacional para Conservação de Ambientes Coralíneos (PAN Corais).
Como fundação de apoio à Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e ao ICMBio, a FEST coordenará a articulação entre pesquisadores, bolsistas, equipes técnicas e os centros de conservação marinha do governo federal durante os três anos de atividades.