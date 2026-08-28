Preservação marinha: projeto de R$ 33 milhões vai monitorar e proteger corais entre Maranhão e Espírito Santo

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou o repasse não reembolsável de R$ 16,36 milhões, por meio de seu Fundo Socioambiental, para a execução do projeto “Corais entre Manuel Luís e Vitória-Trindade”. A iniciativa, que será gerida pela Fundação Espírito-Santense de Tecnologia (FEST), conta com um orçamento total de R$ 33,01 milhões — incluindo R$ 16,65 milhões em contrapartida do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Com duração prevista de 36 meses, o projeto desenvolverá ações de mapeamento, pesquisa, manejo e monitoramento em ambientes recifais distribuídos por nove estados: Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Espírito Santo. Os trabalhos cobrirão desde o Parcel Manuel Luís (MA) até a Cadeia Vitória-Trindade (ES), alcançando 14 Unidades de Conservação (UCs) federais e estaduais, como os arquipélagos de Fernando de Noronha, Abrolhos e Trindade e Martim Vaz.

Eixos de Atuação e Metas do Projeto

A proposta está dividida em frentes científicas, operacionais e de engajamento comunitário:

Mapeamento e Tecnologia: Utilização de sensoriamento remoto, batimetria tridimensional, técnicas acústicas e imageamento de alta resolução para caracterizar habitats pouco conhecidos na plataforma continental e em montes submarinos;

Proteção de Espécies e Saúde Coralínea: Monitoramento de populações de peixes recifais ameaçados (como o budião) em Abrolhos, Cassurubá e Corumbau, aliado à aplicação de protocolos avançados de avaliação da saúde dos corais por meio do Programa Monitora;

Manejo de Espécies Invasoras: Criação de diretrizes de detecção precoce e resposta rápida contra a proliferação do coral-sol e do peixe-leão;

Turismo Comunitário e Infraestrutura: Capacitação de pescadores e moradores do sul da Bahia (Alcobaça, Caravelas e Nova Viçosa) para atuarem como condutores de visitantes e mergulhadores. Também serão instaladas poitas fixas de atracação para evitar os danos causados pelo lançamento de âncoras sobre os recifes.

Indicadores e Impacto Social

As informações geradas em campo serão consolidadas em um banco de dados em nuvem de acesso público, cuja manutenção ficará a cargo da FEST após a conclusão do contrato.

Indicador Meta do Projeto Unidades de Conservação Beneficiadas 14 áreas federais e estaduais Pessoas Capacitadas 510 participantes (255 mulheres) Beneficiários Diretos Estimados 600 pessoas Pesquisadores e Técnicos Envolvidos 114 profissionais (51 mulheres) Equipamentos Adquiridos para Campo 137 unidades Espécies Monitoradas / Invasoras Acompanhadas 16 espécies nativas / 12 exóticas Seminários e Oficinas Integrativas 16 eventos

Contexto Institucional

A proposta foi selecionada no âmbito da chamada pública BNDES Corais, desenhada para ampliar a resiliência e promover a recuperação de bancos de corais ao longo de 3 mil quilômetros da costa brasileira. As ações estão alinhadas às diretrizes do Plano de Ação Nacional para Conservação de Ambientes Coralíneos (PAN Corais).

Como fundação de apoio à Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e ao ICMBio, a FEST coordenará a articulação entre pesquisadores, bolsistas, equipes técnicas e os centros de conservação marinha do governo federal durante os três anos de atividades.