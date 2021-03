Policiais militares do 10º batalhão realizaram diversas apreensões em Guarapari neste fim de semana. As ações resultaram na detenção de várias pessoas e na apreensão de materiais ilícitos e armas de fogo.

Perocão. Na manhã de domingo (28) policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro Perocão quando avistaram um homem em atitude suspeita. Ao realizar abordagem policial constatou-se que o mesmo encontrava-se com mandado de prisão em aberto, sendo assim detido e encaminhado para o DPJ.

Várzea Nova. Na madrugada de sábado (27) policiais militares realizavam patrulhamento na área rural de Guarapari, bairro Várzea Nova, e avistaram um indivíduo em atitude suspeita em um local ermo. O suspeito empreendeu fuga ao perceber a presença policial, deixando para trás uma espingarda calibre 22, uma espingarda calibre 44, um revólver calibre 38, 19 munições calibre 38, 4 munições calibre 30, 1 munição 762, 2 munições calibre 22, 3 carregadores de pistola calibre 380 e 2 coldres velados.

Santa Mônica. Durante a tarde, por volta das 13h, em uma averiguação a suspeitos no bairro Santa Mônica, foi realizado a abordagem policial a dois indivíduos que estavam a bordo de uma motocicleta. Após averiguações, constatou-se que o veículo estava com restrição de furto/roubo e que havia sido roubado na data anterior. Os suspeitos estavam em posse de um simulacro de arma de fogo confessaram o crime e afirmaram ainda ter subtraído 2 aparelhos celulares de um casal e vendido. Prosseguindo ao local indicado pelos abordados, duas mulheres foram localizadas em posse dos celulares. As mesmas foram encaminhadas ao plantão policial pelo crime de receptação. O veículo foi encaminhado para a delegacia.

Aeroporto. Ainda durante a tarde, uma mulher de 33 anos foi abordada no bairro Aeroporto e em posse dela foi localizado 68 pedras de crack, 15 buchas de maconha, 3 pinos de cocaína e R$103,50 em dinheiro. A mesma confessou estar traficando no local.

São José. Durante a noite, por volta das 18h30m, uma guarnição policial abordou quatro indivíduos no bairro São José. Após apoio do cão policial Mike, foi localizado 40 buchas de maconha, 32 pedras de crack, 3 pinos de cocaína e R$160,00 em dinheiro.

Praia do Morro. Por volta das 23h, policiais militares prosseguiram ao bairro Praia do Morro para verificar uma denúncia que no local teria uma plantação de maconha. Após verificações, foi localizado dentro de um apartamento, 7 pés de maconha, 51 comprimidos de ecstasy, 2 balanças de precisão, 1 celular iPhone prata, R$ 7,50 reais, Materiais utilizados na estufa e material de embalo. Os militares constataram que havia uma estufa onde a planta era cultivada. Um homem de 25 anos foi detido.

Kubitscheck. No fim da tarde de sexta-feira (26) um indivíduo empreendeu fuga em direção à um beco no bairro Kubitscheck ao avistar a viatura policial. Ao refazer o percurso, os policiais encontraram 1 pino de cocaína em frente a uma residência. Ao fazer contato com a proprietária, que se mostrou nervosa com a presença policial, foi localizado dentro da sua residência 1 vaso contendo 1 planta de maconha, 2 porções de crack, 15 pedras de crack, 1 pino de cocaína, 1 porção de maconha, 1 bloco contendo anotações do tráfico, R$520,00 em dinheiro e 1 celular. A mulher confessou que o material pertencia ao seu companheiro, que fugiu da abordagem policial.

Santa Mônica. Durante a noite, por volta das 19h, um indivíduo foi detido em flagrante delito de tráfico de drogas no bairro Santa Mônica. A ação ocorreu por iniciativa de um policial militar que estava de folga, que visualizou um suspeito saindo de um matagal e realizou a abordagem policial. Com ele foi apreendido 85 pinos de cocaína e R$ 67,50 em dinheiro.

Os detidos foram encaminhados para a delegacia juntamente com todos os materiais apreendidos.