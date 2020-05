Na última quarta-feira (21), a Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Postura e Trânsito (Septran), informou que com apoio do videomonitoramento e Polícia Militar, realizou a apreensão de um veículo tipo Van, que estava realizando o serviço de transporte coletivo de forma clandestina.

Ainda de acordo com a prefeitura, além do condutor e veículo não possuírem documentação, os pneus estavam carecas e não havia espete, colocando em risco passageiros e outros condutores nas vias do município.

A prefeitura afirma que a utilização de transportes clandestinos coloca em risco a integridade física dos passageiros ou de servem vítimas de uma ação de criminosos. É importante que os usuários busquem sempre o transporte regular e legalizado pelo município.