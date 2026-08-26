Golpe do Pix: homem é preso em Guarapari ao tentar transferir carro comprado ilegalmente

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil nesta terça-feira (25), no município de Guarapari, suspeito do crime de estelionato. Ele é acusado de fraudar uma transferência via Pix a partir da conta de uma terceira pessoa para adquirir um automóvel em uma loja de seminovos local.

Segundo a titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, delegada Rosane Cysneiros, o caso teve início no último sábado (22), quando o suspeito negociou o veículo alegando que não conseguia efetuar a transferência para o CNPJ do estabelecimento, convencendo o proprietário a aceitar o valor em sua conta pessoal.

Descoberta da fraude e ação policial

Três dias após a negociação, a instituição bancária efetuou o bloqueio dos valores na conta do dono da loja. Ao apurar a origem do dinheiro, o empresário contactou o titular da conta pagadora e descobriu que a pessoa também havia sido vítima de um golpe e desconhecia a operação.

De posse das provas da negociação e dos comprovantes bancários fornecidos pela loja, a Deic iniciou as diligências:

Localização na Praia do Morro: A equipe deslocou-se ao endereço do suspeito, no bairro Praia do Morro, constatando que ele havia saído com o veículo e agendado uma vistoria de transferência no próprio estabelecimento vendedor;

Abordagem e Prisão: Na manhã de terça-feira (25), após o homem deixar o carro na revenda e afastar-se, os policiais realizaram buscas na região e o abordaram na praça de alimentação de um comércio vizinho;

Encaminhamento: O suspeito foi levado à 5ª Delegacia Regional de Guarapari, autuado por estelionato e transferido ao sistema prisional.

Histórico do investigado

Conforme informou a delegada Rosane Cysneiros, o homem havia chegado ao Espírito Santo há cerca de dois meses e já acumulava passagens policiais no estado de Minas Gerais pelos crimes de furto e estelionato.