Transparência pública: Guarapari bate recorde histórico sob a gestão de Rodrigo Borges

O município de Guarapari alcançou, em 2026, a maior nota de sua história na avaliação da transparência pública, atingindo a marca de 94,9 pontos. O desempenho representa um avanço de 47,8 pontos na comparação com o ano de 2022, quando a cidade registrou 47,1 pontos. O resultado atual coloca o município muito próximo da classificação Diamante no índice de transparência e acesso à informação.
A evolução é fruto do trabalho realizado pela Administração Municipal ao longo do último ano. Sob a liderança da Controladoria-Geral do Município (CGM), as 19 Secretarias Municipais e os servidores atuaram na identificação de pontos de aprimoramento, promovendo ajustes em processos internos para organizar, atualizar e disponibilizar dados públicos à população.
Declarações da gestão municipal
O avanço histórico foi destacado pelos gestores da Prefeitura como resultado da integração das equipes e da priorização do acesso à informação:
Igor Vidon Rangel (Controlador-Geral do Município): Afirmou que a nota é inédita na história do município e projetou a conquista do Selo Diamante no próximo ciclo. “Faltou bem pouquinho para o Diamante, mas tenho certeza de que, na próxima avaliação, Guarapari estará entre as cidades Diamante. Esse resultado é fruto de um esforço coletivo, que envolveu a Controladoria, as Secretarias e os servidores”, declarou;
Rodrigo Borges (Prefeito): Ressaltou que a melhoria reflete o compromisso de sua administração com o respeito ao cidadão e com a qualidade do serviço público. “Esse resultado mostra que, quando toda a Prefeitura trabalha na mesma direção, conseguimos avançar. A transparência é uma responsabilidade de todos (…). O nosso compromisso é continuar aprimorando os processos, melhorando os serviços e garantindo que a população tenha cada vez mais acesso às informações públicas”, afirmou o prefeito.
Evolução dos Indicadores
Com o novo patamar de 94,9 pontos estabelecido, a Administração Municipal tem como meta oficial para a próxima avaliação manter o ritmo de aprimoramento dos processos internos para alcançar formalmente a classificação Diamante.