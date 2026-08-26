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Corpo de Bombeiros abre inscrições para o Curso de Formação de Guarda-Vidas no ES

Capacitação do CBMES é pré-requisito obrigatório para quem deseja disputar vagas nos processos seletivos das prefeituras capixabas para o verão.

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) abriu as inscrições para o Curso de Formação de Guarda-Vidas (CFGV) 2026. O prazo para cadastro começou na última segunda-feira (24) e segue disponível até o dia 16 de setembro.

A obtenção do certificado emitido pela corporação é exigência obrigatória para os candidatos que pretendem participar das seleções simplificadas organizadas anualmente pelas prefeituras do Estado para a cobertura das praias na temporada de verão.

Inscrições e documentação exigida

Os interessados devem realizar o cadastro exclusivamente pelo site oficial do CBMES, ambiente virtual onde também estão publicados o edital completo da seleção e as apostilas de estudo para o curso.

  • Idade mínima: 18 anos completos;

  • Escolaridade: Ser alfabetizado;

  • Documentos pessoais: Apresentação de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Carteira de Identidade (RG);

  • Condição física: Apresentação de laudo médico atestando boas condições de saúde.

Exigências e Cronograma

Etapa / RequisitoDetalhes
Órgão ResponsávelCorpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES)
Período de InscriçãoDe 24 de agosto a 16 de setembro de 2026
Modalidade de CadastroExclusivamente via internet (site do CBMES)
FinalidadeHabilitação para processos seletivos municipais de guarda-vidas no ES

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral

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