Corpo de Bombeiros abre inscrições para o Curso de Formação de Guarda-Vidas no ES

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) abriu as inscrições para o Curso de Formação de Guarda-Vidas (CFGV) 2026. O prazo para cadastro começou na última segunda-feira (24) e segue disponível até o dia 16 de setembro.
A obtenção do certificado emitido pela corporação é exigência obrigatória para os candidatos que pretendem participar das seleções simplificadas organizadas anualmente pelas prefeituras do Estado para a cobertura das praias na temporada de verão.
Inscrições e documentação exigida
Os interessados devem realizar o cadastro exclusivamente pelo site oficial do CBMES, ambiente virtual onde também estão publicados o edital completo da seleção e as apostilas de estudo para o curso.
Idade mínima: 18 anos completos;
Escolaridade: Ser alfabetizado;
Documentos pessoais: Apresentação de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Carteira de Identidade (RG);
Condição física: Apresentação de laudo médico atestando boas condições de saúde.
Exigências e Cronograma
|Etapa / Requisito
|Detalhes
|Órgão Responsável
|Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES)
|Período de Inscrição
|De 24 de agosto a 16 de setembro de 2026
|Modalidade de Cadastro
|Exclusivamente via internet (site do CBMES)
|Finalidade
|Habilitação para processos seletivos municipais de guarda-vidas no ES