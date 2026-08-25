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Operação da Polícia Federal mira quadrilha suspeita de desviar R$ 86 milhões do INSS

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (25), a Operação Leste do Espinhaço para desarticular uma organização criminosa investigada por fraudes sistemáticas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ao todo, foram expedidos 25 mandados de prisão preventiva, 33 mandados de busca e apreensão e 33 medidas assecuratórias, voltados a estancar um prejuízo estimado em mais de R$ 86 milhões aos cofres públicos.

A ofensiva foi realizada em cooperação com a Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social, vinculada ao Ministério da Previdência Social.

Locais das diligências e modo de atuação

As ordens judiciais foram cumpridas no município de São Gabriel da Palha, localizado na região Noroeste do Espírito Santo, e em diversas cidades do estado de Minas Gerais.

As investigações apontam que os suspeitos falsificavam certidões de nascimento, documentos de identidade e comprovantes de residência para registrar pessoas fictícias. Na sequência, essas identidades inventadas eram utilizadas para protocolar pedidos e obter concessões indevidas de benefícios previdenciários.

Mapeamento das fraudes e enquadramento penal

A apuração identificou a existência de 457 benefícios previdenciários obtidos de forma fraudulenta pelo grupo, dos quais 240 permaneciam ativos e em fase de pagamento até a intervenção policial.

  • Abrangência territorial: Além de São Gabriel da Palha (ES), os mandados se concentraram nos municípios mineiros de Ipatinga, Timóteo, João Monlevade, Ipaba, Belo Oriente, Matozinhos, Ribeirão das Neves, Engenheiro Caldas e São João do Manteninha;

  • Crimes investigados: Os integrantes do grupo poderão responder pelos crimes de estelionato qualificado e associação criminosa;

  • Continuidade: A Polícia Federal mantém o prosseguimento das apurações para detalhar a extensão do esquema e o total de executores envolvidos.

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral, Política

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