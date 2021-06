O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça (Sejus) publicou, nesta quarta-feira (02), o edital de processo seletivo simplificado para contratação de inspetores penitenciários em regime de designação temporária.

Estão previstas 200 vagas para inspetor penitenciário dos sexos masculino e feminino, que irão atuar em unidades prisionais nos municípios das regiões da Grande Vitória, noroeste, norte e sul, bem como formação de cadastro de reserva.

A remuneração para o cargo é de R$ 2.988,13 mais vale refeição de R$ 300,00, para jornada de 40 horas semanais. O contrato terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 14 e 21 de junho de 2021 através do site www.selecao.es.gov.br .

Conforme prevê o edital, será permitida apenas uma inscrição por candidato. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas, realizadas fora do prazo ou com erro de preenchimento e/ou digitação.

O processo seletivo será composto por três fases: inscrição e comprovação de qualificação profissional; comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e privada; entrega de documentação.

A lista de candidatos classificados será publicada no site da Sejus, no endereço www.sejus.es.gov.br e no site www.selecao.es.gov.br, segundo a ordem crescente de classificação.