O Rick Burger completou seu primeiro ano de funcionamento em Guarapari no último dia 6 de novembro, celebrando uma trajetória marcada pelo crescimento e pela conquista de clientes. Em apenas 12 meses, a hamburgueria alcançou o segundo lugar em vendas na categoria lanches do iFood na cidade, ficando atrás apenas de uma franquia nacional de hambúrgueres que mantém operação durante todo o dia.

Para comemorar a data, a empresa preparou uma surpresa para os clientes: todos que fizeram pedidos no dia do aniversário receberam um pedaço do bolo de comemoração. Um gesto de carinho para agradecer a quem fez parte dessa história.

“Chegar ao primeiro ano com esse resultado é motivo de muita gratidão. Cada pedido, cada avaliação e cada cliente que voltou ajudaram a construir o Rick Burger. Dividir nosso bolo com eles foi uma forma de dizer que essa conquista também é de cada um”, destacam os proprietários Roberta Bourguignon e Felipe Faria.

A comemoração também se estendeu à equipe. Na segunda-feira (9), a loja suspendeu as atividades para uma confraternização entre os colaboradores, proporcionando um momento de integração, descontração e reconhecimento a quem participa diariamente da operação.

“Temos muito orgulho de cada pessoa que faz parte dessa equipe. Crescemos juntos, aprendemos todos os dias e sabemos que nenhuma conquista seria possível sem o compromisso e o carinho de cada colaborador”, ressaltam os proprietários.

Com apenas um ano de história, o Rick Burger já ocupa uma posição de destaque no delivery de Guarapari. Para Roberta e Felipe, a conquista é apenas o começo de uma trajetória construída com trabalho, dedicação, cuidado com os clientes e fé em Deus.