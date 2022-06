O capixaba que sonha em fazer a graduação em uma instituição de Ensino Superior particular com bolsa de estudo tem mais tempo para se inscrever no Programa Nossa Bolsa. O Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), prorrogou o Edital Fapes 11/2022 – Nossa Bolsa 2022/02 para até as 23h59 do próximo dia 19 de junho.

São 1.300 bolsas integrais para o capixaba realizar a sua graduação em uma das 20 instituições de Ensino Superior localizadas em municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória e do interior do Estado. A ação é uma parceria da Fapes com a Secretaria da Educação (Sedu), e pode ser acessado clicando aqui.

Poderão disputar as bolsas os capixabas que já concluíram o Ensino Médio, por meio das notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), referentes aos anos de 2020 e 2021. O novo edital de 2022 conta com o investimento de mais de R$ 67 milhões, que serão utilizados no período de até cinco anos, duração estimada dos cursos. O valor é proveniente do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec) e da Secretaria da Educação (Sedu).

Ao todo, 40 opções de cursos estão à disposição para a escolha da população. Entre as opções estão os cursos de Direito, Enfermagem, Administração, Fisioterapia, Psicologia, Sistemas de Informação, Farmácia, Odontologia, Arquitetura e Urbanismo, Nutrição, Engenharia Mecânica, Publicidade e Propaganda, entre outros.

Os interessados podem realizar a inscrição no site www.fapes.es.gov.br/nossabolsa. Em caso de dúvidas, a Fapes disponibilizou um passo a passo de como se inscrever no site. Para acessar o manual do candidato, é só clicar aqui.

Quem pode participar do Nossa Bolsa 2022/02

O Programa Nossa Bolsa concede bolsas em cursos de graduação ofertados por instituições privadas e é destinado aos capixabas que concluíram o Ensino Médio em escolas da Rede Pública de Ensino ou em escolas privadas, na condição de bolsistas integrais.

O Programa integra o eixo Ensino Superior, do Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES, que tem o objetivo de reunir e organizar políticas estaduais de educação profissional, de educação de níveis técnico e superior, priorizando a educação a distância, além da pesquisa, extensão e a inovação.

O 2º edital deste ano disponibiliza bolsas integrais, que correspondem a 100% da mensalidade. O candidato deve ter realizado uma das provas do Enem referentes aos anos de 2020 e 2021 e ter renda familiar per capita de até um salário mínimo.

O processo seletivo do Nossa Bolsa prioriza o ingresso de pessoas que moram em bairros com alto índice de vulnerabilidade social e de quem se autodeclara afrodescendente no ato da inscrição. Por isso, é preciso informar o Código de Endereçamento Postal (CEP) para verificar se o candidato está em um bairro atendido pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

De acordo com o edital de seleção, somente poderá participar do Nossa Bolsa 2022/02 o candidato que atender a uma das condições a seguir:

Ter cursado todo o Ensino Médio em escola pública localizada no Espírito Santo;

Ter cursado completamente o Ensino Médio em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo;

Ter cursado o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo;

Ter concluído curso técnico em um dos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET) no Espírito Santo;

Ter cursado o Ensino Médio e/ou Curso Técnico nas Escolas do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo.

Serviço:

Chamada pública do Programa Nossa Bolsa 2022/02 (retificada)

Inscrições prorrogadas até às 23h59 do dia 19/06, por meio do site: www.fapes.es.gov.br/nossabolsa