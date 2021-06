O Governo do Espírito Santo recebeu a doação de 158 capacetes ELMOs, que são dispositivos de suporte respiratório não-invasivo para pacientes acometidos pelo novo Coronavírus (Covid-19). A doação foi realizada pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), em visita ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas” (HEUE), em Vitória, na manhã desta quarta-feira (23).

A visita contou com a presença do governador Renato Casagrande, da vice-governadora, Jacqueline Moraes, e da subsecretária de Estado de Atenção à Saúde, Quelen Tanize Alves da Silva. Participaram ainda a diretora-geral do Hospital São Lucas, Cynthia Milanez, o diretor técnico da unidade, Alexandre Bittencourt e o presidente da Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (AEBES), pastor Rodrigo Seidel.

“Esse equipamento pode evitar que um paciente evolua para a intubação. Estamos recebendo 158 ELMOs numa doação da Findes, a quem gostaria de agradecer em nome de sua presidente, Cris Samorini, pela sensibilidade e empenho em nos ajudar nesse momento de pandemia. Como sempre digo, para enfrentarmos um desafio como este, necessitamos do esforço de todos os setores da sociedade. Nosso objetivo é salvar vidas”, afirmou o governador Casagrande.

A subsecretária de Atenção à Saúde destacou a importância da parceria com a sociedade civil para o enfrentamento à Covid-19. “Quero agradecer essa doação que, além de ser utilizada no combate ao novo Coronavírus, ficará como legado para o tratamento de outros pacientes. Além disso, essa parceria mostra a importância da sociedade civil se juntar para combatermos esse desafio que estamos passando. Juntos venceremos esse momento”, ressaltou Quelen Tanize Alves da Silva.

Os equipamentos serão enviados para os hospitais da rede estadual de referências no tratamento da Covid-19. São eles: Hospital Estadual Doutor Alceu Melgaço Filho; Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares; Hospital e Maternidade Silvio Avidos; Hospital Estadual João dos Santos Neves; Hospital Estadual Doutor Dório Silva, Hospital Estadual de Vila Velha; Hospital Estadual de Urgência e Emergência; Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves; e Hospital Estadual São José do Calçado.

A presidente da Findes falou mais sobre a iniciativa: “Estou emocionada! A compra dos ELMOs foi uma escolha dentro do programa Indústria do Bem. Esse equipamento foi produzido pelo Senai do Ceará e ajuda na redução do risco de intubação. O movimento foi muito bem aceito pelas indústrias. Foram doados 200 para todo o Estado, mas 158 serão para a rede estadual. Vimos o relato dos pacientes que usaram e se sentiram muito melhor e vê-los dessa forma nos emociona muito”, declarou.

“O equipamento nos ajuda em duas formas: fornece até 100% de oxigênio e consegue gerar uma pressão positiva contínua nas vias aéreas para aquele paciente fadigado, que vai sentir menos cansaço e respirar com mais facilidade. Além disso, proteger toda a equipe por conta do isolamento e humaniza o tratamento, pois facilita a alimentação”, explicou o coordenador da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Lucas, Rodrigo Conti.

Como funciona o ELMO

Os capacetes de respiração assistida não-invasiva no modelo ELMO podem evitar a intubação do paciente e diminuir as consequências da doença em até 60% dos casos. São recomendados para pessoas com 18 anos ou mais com Insuficiência Respiratória Hipoxêmica leve a moderada.

O equipamento é acomodado ao pescoço, permitindo a oferta de oxigênio a uma pressão definida ao redor da face, sem necessidade da intubação. O sistema possibilita a melhora na respiração e pode ser utilizado fora de leitos de UTI. O equipamento é desinfectado e reutilizado.

O capacete foi criado a partir de uma força-tarefa que envolveu o Governo do Estado do Ceará, a Federação das Indústrias do mesmo estado (FIEC), o Senai e a Universidade Federal do Ceará e a Universidade de Fortaleza.

Indústria do Bem

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), por meio do Indústria do Bem, já doou 4.250 oxímetros ao sistema de saúde do Estado. Desde o início deste ano, a Federação vem arrecadando recursos para a compra de equipamentos a serem doados para a saúde do Estado.