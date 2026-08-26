Governo Trump suspende entrevistas para vistos de imigrantes, incluindo embaixada e consulados no Brasil

O governo do presidente Donald Trump determinou a suspensão global do agendamento de entrevistas para solicitantes de vistos de imigrantes. A medida, anunciada nesta terça-feira (25), atinge todas as embaixadas e consulados dos Estados Unidos no mundo, inclusive as representações diplomáticas instaladas no Brasil.

De acordo com um porta-voz do Departamento de Estado americano, o bloqueio nos agendamentos decorre de uma iniciativa global de treinamento das equipes consulares. O objetivo declarado pelo governo americano é reforçar a triagem e verificação dos candidatos para evitar que futuros imigrantes dependam de assistência estatal.

Endurecimento nas regras de “carga pública”

O representante do governo norte-americano informou que, desde o início do ano, as orientações internas estão sendo atualizadas quanto ao conceito legal de “carga pública” (public charge), buscando padronizar a avaliação feita pelos diplomatas.

Diretriz oficial: O governo dos EUA defende a necessidade de garantir que os requerentes de visto não se tornem um encargo financeiro ao Estado nem dependam de benefícios sociais reservados aos cidadãos americanos;

Capacitação consular: As agendas de atendimento presencial serão readequadas nos postos consulares para permitir a realização dos treinamentos dos funcionários.

Impactos para os solicitantes e prazos

Pessoas que já possuíam entrevistas marcadas nas embaixadas e consulados norte-americanos estão sendo notificadas por e-mail sobre o cancelamento do atendimento. A comunicação oficial informa que uma nova data e horário serão atribuídos futuramente.

Aspecto Situação / Detalhe Público afetado Solicitantes de vistos de imigrantes em todo o mundo Situação dos agendamentos Suspensos por tempo indeterminado Entrevistas marcadas Canceladas com promessa de reagendamento futuro Postos no Brasil Incluídos integralmente na suspensão global Previsão de retorno Não divulgada pelo Departamento de Estado

Até o momento, o governo dos Estados Unidos não detalhou qual será a duração da suspensão nem fixou um prazo para a normalização das marcações de entrevistas consulares.