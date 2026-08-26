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Governo Trump suspende entrevistas para vistos de imigrantes, incluindo embaixada e consulados no Brasil

O governo do presidente Donald Trump determinou a suspensão global do agendamento de entrevistas para solicitantes de vistos de imigrantes. A medida, anunciada nesta terça-feira (25), atinge todas as embaixadas e consulados dos Estados Unidos no mundo, inclusive as representações diplomáticas instaladas no Brasil.

De acordo com um porta-voz do Departamento de Estado americano, o bloqueio nos agendamentos decorre de uma iniciativa global de treinamento das equipes consulares. O objetivo declarado pelo governo americano é reforçar a triagem e verificação dos candidatos para evitar que futuros imigrantes dependam de assistência estatal.

Endurecimento nas regras de “carga pública”

O representante do governo norte-americano informou que, desde o início do ano, as orientações internas estão sendo atualizadas quanto ao conceito legal de “carga pública” (public charge), buscando padronizar a avaliação feita pelos diplomatas.

  • Diretriz oficial: O governo dos EUA defende a necessidade de garantir que os requerentes de visto não se tornem um encargo financeiro ao Estado nem dependam de benefícios sociais reservados aos cidadãos americanos;

  • Capacitação consular: As agendas de atendimento presencial serão readequadas nos postos consulares para permitir a realização dos treinamentos dos funcionários.

Impactos para os solicitantes e prazos

Pessoas que já possuíam entrevistas marcadas nas embaixadas e consulados norte-americanos estão sendo notificadas por e-mail sobre o cancelamento do atendimento. A comunicação oficial informa que uma nova data e horário serão atribuídos futuramente.

AspectoSituação / Detalhe
Público afetadoSolicitantes de vistos de imigrantes em todo o mundo
Situação dos agendamentosSuspensos por tempo indeterminado
Entrevistas marcadasCanceladas com promessa de reagendamento futuro
Postos no BrasilIncluídos integralmente na suspensão global
Previsão de retornoNão divulgada pelo Departamento de Estado

Até o momento, o governo dos Estados Unidos não detalhou qual será a duração da suspensão nem fixou um prazo para a normalização das marcações de entrevistas consulares.

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Geral

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