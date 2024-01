O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Direta e Indireta e do Poder Legislativo do Município de Guarapari (Sintrag), representando os servidores, anunciou que uma greve pode ser deflagrada a partir de 5 de fevereiro de 2024, caso a prefeitura não publique as progressões de nível dos servidores até essa data. Este direito, que permite aos servidores subir de nível a cada três anos, resultando em um aumento de 3% em seus salários, é vital para o desenvolvimento profissional e a remuneração dos trabalhadores.

Negligência. A direção do Sintrag disse que essa decisão foi tomada em novembro de 2023 e argumenta que há mais de 10 anos a prefeitura tem negligenciado esse direito, deixando inclusive os retroativos pendentes de pagamento. Apesar dos esforços do sindicato em negociar com a administração ao longo dos anos, não houve avanços significativos. O Sintrag chegou a propor o parcelamento das dívidas para colocar em dia as mudanças de nível, mas a falta de compromisso por parte da prefeitura levou a categoria a tomar medidas mais drásticas.

A ameaça de greve visa pressionar a administração a cumprir com as obrigações pendentes, e os servidores estão dispostos a interromper suas atividades não essenciais a partir de 5 de fevereiro. No entanto, o sindicato se compromete a manter 30% dos servidores trabalhando, conforme exigido por lei, para garantir a continuidade dos serviços essenciais, incluindo salvamento marítimo, unidades de saúde e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Esgotados. Thiago Magno, presidente do Sintrag, ressaltou a disposição do sindicato para o diálogo, visando evitar prejuízos tanto aos servidores quanto à população. “Entendemos que já esgotamos todas as formas passivas até o momento, para que seja instaurada a greve, tendo em vista que a administração nunca cumpriu nada do que foi acordado sobre progressão”, afirmou Magno.

No dia 5 de fevereiro, os servidores planejam se concentrar em frente à prefeitura a partir das 8h, marcando um ponto de partida para a possível greve. O Sintrag espera que esta ação leve a uma resolução rápida e justa, beneficiando tanto os servidores quanto a administração municipal.