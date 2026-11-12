Polícia apreende sete armas e R$ 13 mil durante operação contra o tráfico em Guarapari

Uma operação policial realizada na manhã desta quinta-feira (12), em Guarapari, resultou na apreensão de sete armas de fogo, munições e R$ 13 mil em dinheiro. A ação tem como objetivo combater uma organização criminosa suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e cumpriu oito mandados de busca e apreensão domiciliar.

Dos mandados expedidos, sete foram cumpridos em Guarapari e um em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com o apoio da Polícia Civil daquele estado. A operação integra a Narke 7, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que atua no enfrentamento ao tráfico de drogas e às organizações criminosas em todo o país.

De acordo com a delegada Fernanda Prado, adjunta do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), as investigações também buscam identificar possíveis fornecedores de armas e munições para o grupo investigado.

Durante o cumprimento de um dos mandados, no bairro Jabaraí, em Guarapari, na residência do principal alvo da investigação, os policiais apreenderam um aparelho celular, armas de fogo e munições. Segundo a delegada, o investigado não soube explicar a origem dos R$ 13 mil encontrados durante a operação. “A investigação vai continuar para que a gente identifique demais envolvidos e também consiga responsabilizar de maneira individual todos os que estão sendo investigados”, afirmou Fernanda Prado.

A ação mobilizou aproximadamente 30 policiais civis, incluindo equipes do Denarc e das Delegacias Especializadas de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e Vila Velha.

As investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa e esclarecer a participação individual dos suspeitos.