Equipamento para identificar drogas em motoristas passa por primeira demonstração técnica no ES

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) promoveu, na última terça-feira (10 de novembro de 2026), a apresentação técnica de um equipamento conhecido como “drogômetro” para agentes de trânsito e representantes das forças de segurança viária. O encontro teve como escopo debater a viabilidade do uso futuro da tecnologia em operações de fiscalização da Lei Seca no Estado.
A demonstração ocorreu perante integrantes do Comitê Integrado de Preservação da Vida no Trânsito. A iniciativa teve o propósito de aprofundar o conhecimento sobre o dispositivo — capaz de identificar vestígios de substâncias psicoativas no organismo de motoristas — e analisar as possibilidades práticas de sua aplicação nas blitze.
As diretrizes para o emprego do aparelho foram inseridas nas atualizações dos procedimentos da Lei Seca por meio da Resolução nº 1.031/2026, emitida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Na dinâmica operacional, o equipamento é concebido para atuar em conjunto com a constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora do condutor.
Exigência de Certificação e Perspectivas de Uso
Durante a apresentação, executivos da empresa fabricante expuseram o funcionamento prático do aparelho e realizaram simulações para os agentes presentes. Contudo, o dispositivo ainda não dispõe de certificação formal expedida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), razão pela qual permanece fora das escalas de fiscalização dos órgãos de trânsito.
De acordo com o Detran-ES, uma eventual aquisição institucional do equipamento somente será considerada após a conclusão dos processos de homologação técnica e regulamentação por parte dos órgãos competentes.
O gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran-ES, Jederson Lobato, pontuou que o evento representou o primeiro contato institucional das corporações com a ferramenta:
“Trazer as forças de segurança do Estado para terem esse primeiro contato com um equipamento que auxilia na abordagem desses condutores, detectando o uso da droga, é essencial para que, assim que as normativas permitirem, o ‘drogômetro’ seja usado nas operações”, declarou.
Participação Institucional
O evento reuniu um amplo leque de corporações envolvidas na segurança pública e viária do Espírito Santo. Estiveram representados:
A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), por intermédio do Batalhão de Trânsito (BPTran);
A Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES);
As Guardas Municipais de Vila Velha, Vitória, Viana, Cariacica, Serra e Linhares, com a presença de secretários e agentes municipais da área.