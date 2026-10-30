Supermercados poderão abrir aos domingos no verão capixaba

Os supermercados do Espírito Santo poderão funcionar aos domingos durante a temporada de verão 2026/2027. A possibilidade de abertura está prevista para o período entre 20 de dezembro deste ano e 7 de fevereiro de 2027, como uma exceção à regra de fechamento dominical.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (30) pelo Sindicato dos Empregados no Comércio do Espírito Santo (Sindicomerciários-ES), após as negociações da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

Segundo o sindicato, foi garantida a manutenção do fechamento aos domingos dos supermercados, estabelecimentos de gêneros alimentícios e lojas de materiais de construção, com a possibilidade de funcionamento durante o período de verão.

A entidade informou, entretanto, que outras reivindicações continuam em negociação, entre elas o reajuste salarial e a ampliação do tíquete-alimentação para os trabalhadores do comércio lojista.

Em comunicado, o presidente do Sindicomerciários-ES, Rodrigo Rocha, destacou a manutenção do descanso dominical como uma conquista para a categoria e afirmou que a entidade continuará buscando avanços nas condições de trabalho.

“Garantir o domingo de descanso foi uma vitória importante. Agora, nossa luta é para ampliar direitos, especialmente o tíquete-alimentação para os comerciários das lojas. Queremos avanços que representem melhorias concretas na vida dos trabalhadores e trabalhadoras”, declarou.

Fecomércio diz que negociação ainda não terminou

Apesar do anúncio do sindicato dos trabalhadores, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) informou que ainda não existe uma definição sobre as condições para o funcionamento do comércio aos domingos.

De acordo com a entidade patronal, as negociações com os representantes dos trabalhadores continuam e devem prosseguir até sábado (31).

A federação explica que as discussões envolvem não apenas a abertura dos estabelecimentos, mas também a organização das jornadas de trabalho, a concessão de folgas e os custos operacionais das empresas.

O debate ocorre ainda em meio às discussões sobre a Emenda Constitucional nº 141/2026, que estabelece o fim da escala 6×1. Para a Fecomércio, é necessário conciliar os direitos dos trabalhadores com as condições de funcionamento das empresas, especialmente durante as festas de fim de ano e a temporada de verão.

Procurada pela reportagem, a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou que não vai se manifestar neste momento.

Dessa forma, embora o Sindicomerciários tenha anunciado a possibilidade de abertura dos supermercados aos domingos durante o verão, a definição depende da conclusão das negociações entre as entidades.