Jully Melotti leva método exclusivo de alisamento capilar a workshop internacional em Portugal

A experiência de mais de 15 anos no mercado da beleza, aliada ao aperfeiçoamento técnico e à busca constante por conhecimento, levou Jully Melotti a desenvolver uma metodologia própria de alisamento capilar. Idealizadora do Método Liso Absoluto Jully Melotti, a profissional de Guarapari se prepara para apresentar seu trabalho em um workshop internacional, previsto para fevereiro de 2027, em Portugal, em parceria com a marca Tyrrel.

A participação no evento representa um novo capítulo em sua trajetória profissional e uma oportunidade de compartilhar conhecimentos e experiências com outros profissionais do segmento da beleza. A iniciativa também marca a expansão de um trabalho desenvolvido em Guarapari, no Espírito Santo, para além das fronteiras brasileiras.

O principal destaque da apresentação será o Método Liso Absoluto Jully Melotti, protocolo exclusivo de alisamento desenvolvido a partir da experiência da profissional e de uma metodologia que vai além da aplicação de produtos químicos. A proposta reúne avaliação individualizada, conhecimento sobre a estrutura da fibra capilar, escolha técnica dos produtos, controle dos procedimentos e orientações para a manutenção dos resultados.

Uma metodologia própria de alisamento

O diferencial do Método Liso Absoluto Jully Melotti está na execução de etapas estratégicas, que começam antes mesmo da aplicação do produto. Cada cliente passa por uma avaliação capilar, na qual são considerados o histórico químico, os procedimentos anteriores, a resistência, a porosidade, a espessura e a integridade dos fios.

A partir desse diagnóstico, são definidos os produtos e as técnicas mais adequados para cada cabelo, respeitando a compatibilidade química e as orientações dos fabricantes. O protocolo também contempla aplicação controlada, acompanhamento do processamento, alinhamento térmico com controle de temperatura e finalização, além de orientações personalizadas de home care.

Para Jully, o alisamento exige conhecimento e responsabilidade profissional. A avaliação prévia é indispensável para identificar possíveis incompatibilidades químicas e condições que possam comprometer a estrutura dos fios. Mais do que alcançar um resultado estético, a proposta é conduzir cada transformação de maneira individualizada e tecnicamente responsável.

De uma trajetória na beleza a um centro especializado em saúde capilar

A história de Jully Melotti é marcada pela dedicação ao segmento da beleza e pela evolução constante de sua atuação profissional. Com mais de 15 anos de experiência, ela ampliou sua área de conhecimento, passando dos serviços tradicionais de embelezamento para uma abordagem que também contempla tricologia, terapia capilar e tratamentos personalizados.

À frente do Centro de Tratamento e Embelezamento Jully Melotti, em Guarapari, a profissional reúne diferentes serviços e tecnologias voltados à beleza e aos cuidados com os cabelos.

Na área de tricologia e terapia capilar, o espaço oferece avaliação tricológica personalizada, tricoscopia digital, cronograma capilar, detox capilar, tratamentos para fragilidade e quebra dos fios, protocolos de cuidados relacionados à queda capilar, ozonioterapia capilar e head spa.

O centro também trabalha com procedimentos de transformação e embelezamento, incluindo o Método Liso Absoluto Jully Melotti, botox capilar, procedimentos de alinhamento, definitiva a laser, coloração profissional, mechas, morena iluminada, escovas, finalizações e cortes.

A estrutura amplia a experiência de atendimento com serviços de unha de gel, manicure, pedicure, cílios e sobrancelhas.

Reconhecimento profissional e busca por conhecimento

Ao longo de sua carreira, Jully recebeu o Prêmio Tesoura de Ouro, reconhecimento que integra sua trajetória no segmento da beleza. Sua atuação é direcionada à tricologia, à terapia capilar e aos tratamentos individualizados, com atenção especial à saúde e à transformação dos fios.

Atualmente, também cursa Fisioterapia, buscando ampliar seus conhecimentos sobre anatomia, fisiologia e saúde, conteúdos que complementam sua atuação profissional.

A participação no workshop internacional em Portugal, em parceria com a Tyrrel, reforça esse movimento de aperfeiçoamento e compartilhamento de conhecimento. A expectativa é apresentar a metodologia desenvolvida em Guarapari e contribuir para a troca de experiências com profissionais do mercado da beleza.

Mais do que acompanhar tendências, Jully busca consolidar uma identidade profissional fundamentada em conhecimento técnico, inovação, atendimento personalizado e responsabilidade.

Sua filosofia de trabalho resume a proposta que orienta o método desenvolvido por ela: “Um cabelo bonito não é apenas aquele que está liso. É aquele cuja transformação respeita os limites da fibra capilar. O resultado precisa unir beleza, técnica e responsabilidade profissional.”, finalizou a profissional.