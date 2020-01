A partir dessa sexta-feira (10), o 26° Festival de Cinema em Vitória Itinerante sai da capital e viaja pelas praias do Espirito Santo.

Com copatrocínio da EDP, distribuidora de energia elétrica do Estado, e realização da Galpão Produções e o Instituto Brasil de Cultura e Arte, o evento contará com sessões de cinema ao ar livre em uma rota que inclui os balneários de Guarapari, Barra do Jucu em Vila Velha, Guriri, Piúma e Manguinhos na cidade de Serra.

A programação conta com entrada gratuita, além de apresentar um show com o Tunico da Vila no dia 10, e com BatuQdellas no dia 11, em Guarapari. Todos os dias serão sorteados brindes e bicicletas. A exibição será no calçadão da Praia do Morro, em frente ao Hotel Quatro Estações, às 19h.

Guarapari também vai receber uma exibição exclusiva do 20° Festivalzinho de Cinema de Vitória e do material produzido nas oficinas de Trilha Sonora e Realização de Cinema e Vídeo realizadas ainda em dezembro. Após reunir um público de 40 mil pessoas para prestigiar o cinema nacional, o evento de cinema traz o filme de comedia Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral (100’, 12 anos), de Halder Gomes.

“A EDP desenvolve várias iniciativas sociais e de promoção cultural nas regiões onde atua. Tendo em conta a relevância do Festival de Cinema de Vitória na promoção da sétima arte, a cultura e temas essenciais da atualidade e a possibilidade de levarmos também a algumas regiões fora de Vitória, decidimos apoiar esta importante iniciativa na promoção cultural no estado do Espírito Santo”, ressalta João Brito Martins, diretor da EDP no Espírito Santo”.