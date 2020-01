Nesta sexta-feira (10), as equipes do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) irão realizar um pit stop de enfrentamento ao Trabalho Infantil, na orla da Praia do Morro, das 08h às 11h.

Por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac), a Prefeitura de Guarapari divulga seu trabalho no combate ao trabalho infantil. São feitas palestras, campanhas educativas e assistência direta às famílias.

O objetivo é chamar atenção da sociedade para que se envolvam nessa mobilização social para o enfrentamento do Trabalho Infantil no Município de Guarapari.

A secretária de Trabalho, Assistência e Cidadania, Breila Mardegan, explica o quanto essa ação é essencial. “É importante implementar ações, como essa, que levem informação para construção de uma sociedade mais atenta e engajada em reduzir a indiferença e a tolerância ao Trabalho Infantil”, afirma Mardegan.

A educadora social do Cras de Olaria, Karoline Squassanti, ressalta que as consequências do Trabalho Infantil na vida das crianças são inúmeras. “O trabalho infantil prejudica a aprendizagem da criança e a torna vulnerável em diversos aspectos,incluindo a saúde. Brincar é um direito da criança e fundamental para seu desenvolvimento”, finalizou Karoline.