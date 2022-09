A Polícia Militar segue trabalhando pela segurança em Guarapari. Durante a noite de domingo (25), por volta das 23h uma guarnição da polícia militar durante patrulhamento no bairro Condados de Guarapari, abordou um menor de idade e em sua posse foram encontrados 10 pinos de Cocaína, 08 pedras de Crack e a quantia em espécie de R$ 6,00.

Continuando as diligências foram encontrados 03 pés de maconha e 15 buchas da mesma substância, além de 22 pedras de Crack e 12 pinos de Cocaína. Sobre uma denúncia de porte ilegal de arma de fogo, o próprio ainda confessou que seria uma réplica e que estaria em sua residência.

Os militares mantiveram contato com os pais do menor e dentro de sua residência foi encontrado o simulacro de arma de fogo no quarto do indivíduo. Diante dos fatos o menor de idade e os materiais citados foram entregues a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

Droga na Boca. Ainda durante a noite de domingo (25), no Centro de Guarapari, policiais militares avistaram um indivíduo em atitude suspeita e ao abordar este indivíduo foi encontrado em sua boca escondidos 07 pedras de Crack e 02 pinos de Cocaína. Ainda durante a busca pessoal foi encontrada a quantia em espécie de R$ 21,85 e 01 aparelho celular. Continuando as diligências pelo local os militares encontraram um invólucro dispensado contendo 09 pedras de Crack, 05 pinos de Cocaína e 01 balança de precisão. O indivíduo ainda resistiu à prisão, sendo necessário o uso progressivo da força policial para que fosse detido e encaminhado ao DPJ de Guarapari.

Na madrugada de sábado (24), pra domingo (25), uma guarnição da polícia militar realizou diversas apreensões na área do Centro de Guarapari. Por volta de 5h da manhã esta guarnição foi informada pelo CIODES que um veículo VW GOL estava com restrição de furto/roubo no bairro Kubitscheck. Os militares identificaram o veículo e o recuperaram sendo entregue ao pátio credenciado através do guincho.

Roube de ar-condicionado. Por volta das 4h da manhã esta mesma guarnição no bairro Kubitscheck recebeu denúncia através do CIODES que um homem estaria em uma bicicleta carregando um ar condicionado furtado. Durante patrulhamento o indivíduo foi localizado e quando abordado confessou ter furtado as peças do produto e informou onde teria dispensado o aparelho. Após mostrar o local aos militares foi possível constatar que eram materiais provenientes de uma repartição da prefeitura de Guarapari. Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e encaminhado ao DPJ de Guarapari.

Vendendo em casa. Já por volta de 1h da manhã, após solicitação do CIODES, esta mesma guarnição prosseguiu ao bairro Santa Margarida onde havia denúncias de que um homem estaria vendendo entorpecentes em sua residência. Com a chegada dos militares, o homem confessou que estaria comercializando entorpecentes, além de franquear a entrada dos militares no local para averiguação. Os militares encontraram um pedaço de maconha de aproximadamente 42,5G do tipo PAC e aproximadamente 10 gramas de maconha comum, além de uma balança de precisão e R$30,00 em espécie. Diante dos fatos, o indivíduo e o material foram entregues ao DPJ de Guarapari.

Continuando a noite de sábado (25), no bairro Três Praias um veículo Kia Sportage foi localizado com restrição de furto/roubo devidamente apreendido, recolhido e entregue no pátio credenciado pelo Detran pelo guincho.

185 pedras de crack. Ainda no sábado (25), desta vez no bairro Ipiranga uma viatura da PM avistou um indivíduo em atitude suspeita. Este, ao ser abordado, foi devidamente identificado e encontrado com ele 185 pedras de crack embaladas e prontas para comercialização. Diante dos fatos, o indivíduo e o material foram apreendidos e entregues ao DPJ de Guarapari.

Durante a tarde (25), um menor de idade de 17 anos tentou se evadir de uma guarnição, porém foi alcançado pelos policiais. Com ele foi encontrado uma sacola contendo 30 buchas de maconha, 25 pedras de crack, 09 pinos de cocaína e uma balança de precisão. Diante dos fatos o menor de idade e os entorpecentes foram apreendidos e entregues a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

Na sexta-feira (24), no bairro Muquiçaba uma viatura determinada pelo CIODES abordou um homem de 40 anos de idade após este tentar se esconder no banheiro de um Bar localizado ao lado de um Açougue. Dentro de sua mochila foram encontrados 09 pinos de cocaína e R$ 170,10 em notas trocadas. Diante da denúncia de tráfico de drogas o abordado foi apresentado na 5ª Delegacia Regional de Guarapari juntamente com o material apreendido.