Testemunhas de Jeová flexibilizam regras sobre doação e uso de componentes do sangue

As Testemunhas de Jeová anunciaram uma atualização em suas orientações religiosas relacionadas à doação e ao uso de sangue e seus derivados. A partir do novo posicionamento, anunciado pelo porta-voz internacional da organização, Paul Gillies, os fiéis poderão decidir, com base na própria consciência, se aceitam ou doam componentes primários como hemácias, leucócitos, plasma e plaquetas.

Apesar da flexibilização sobre os componentes, a posição fundamental da denominação religiosa em relação à transfusão de sangue total continua inalterada, mantendo a rejeição estrita do procedimento com base em interpretações bíblicas.

O Que Muda na Prática para os Fiéis

A nova diretriz estende uma flexibilização que havia sido iniciada em março deste ano, quando a organização passou a permitir que o próprio paciente decidisse sobre procedimentos médicos que envolvessem a coleta, armazenamento e reinfusão do seu próprio sangue.

Agora, a permissão se expande para envolver partes do sangue provenientes de terceiros e a própria doação individual:

Decisão Pessoal: Cada integrante do grupo religioso avaliará individualmente se deve ou não doar sangue com o objetivo de fornecer frações para tratamentos de outras pessoas.

Sem Interferência Religiosa: As lideranças e congregações foram orientadas a respeitar as escolhas de cada membro, sem impor sanções ou questionamentos morais.

“Cada Testemunha deve decidir se vai ou não doar sangue com o propósito claramente expresso de fornecer componentes ou frações para uso por outra pessoa. As congregações não se intrometem em decisões pessoais que cabem à consciência individual.” — Paul Gillies, porta-voz internacional das Testemunhas de Jeová.

Manutenção da Doutrina do Sangue Total

A organização, que conta com mais de nove milhões de adeptos em mais de 200 países e territórios, reiterou que o conceito do sangue como um elemento sagrado perante Deus segue como pilar da fé do grupo.

O porta-voz ressaltou ainda o agradecimento da comunidade aos profissionais de saúde e equipes médicas que buscam tratamentos alternativos e respeitam a autonomia dos pacientes durante intervenções cirúrgicas e hospitalares.

Resumo das Diretrizes das Testemunhas de Jeová