A campanha será feita no Complexo Esportivo Maurice Santos, no bairro Muquiçaba. Serão vacinados todos os idosos que tenham idade superior a 90 anos e que não estejam acamados. O projeto é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Guarapari e da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Para ser vacinado, é necessário que seja apresentado o CPF, o Cartão do SUS e o comprovante de residência que esteja em nome do idoso que será vacinado ou do responsável sobre ele. Caso o idoso ou o responsável por ele não tenha carro próprio, deve ser procurado o Centro Municipal de Saúde, das 14h às 17h, durante a segunda ou terça-feira (dias 8 e 9).