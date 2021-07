O clube de canoa havaiana Amigos da Canoa (ADC), trouxe para Guarapari, uma medalha importante para o esporte na cidade. A equipe do clube, composta por três homens e três mulheres, conquistou o terceiro lugar na categoria V6 mista, demonstrando o alto desempenho dos atletas, que competiram com equipes campeãs no cenário nacional.

O campeonato, que está em sua quinta edição, aconteceu no último sábado em Vitória e teve um percurso de 30 quilômetros. Ao todo 142 embarcações participaram. Só de canoas havaianas foram mais de 70, totalizando um número superior a 420 remadores, já que cada canoa tem 6 remadores. Equipes dos mais diversos estados da federação estiveram presentes, entre elas, equipes de competição internacional, como do Flamengo.

Pioneiro na modalidade em Guarapari, o Clube Amigos da Canoa participou com 3 equipes, nas categorias Open, Master 40+ e V6 mista. De acordo o fundador do clube ADC, professor Victor Ribeiro, dos 18 alunos escalados para a competição, apenas 4 já haviam participado de um campeonato. “Foram meses de muita dedicação e disciplina para alcançar esse resultado”, avaliou.

Desde fevereiro, as equipes treinavam três vezes na semana, ainda de madrugada, ás 4h40m. “Mesmo com a chegada do frio a equipe continuou firme, com muito foco”, ressaltou Victor.

Para ele, a conquista foi além das expectativas e evidencia o potencial do clube para representar Guarapari. “Quando a gente se propõe a competir, é claro que a gente sempre quer ganhar, mas como a maioria dos nossos remadores ainda não tinham participado de um campeonato nesse nível, a gente tinha como meta completar a prova. Finalizamos com este excelente resultado dessa equipe, o que nos mostra que estamos no caminho certo e nos gabarita a representar sim nossa cidade nesse esporte que amamos”.

Para a atleta Aline Mozer, integrante da equipe medalhista, que prática canoa havaiana desde a fundação do clube e já participou de outras competições estaduais, travessias e expedições, a Volta a Ilha de Vitória, foi um sonho realizado. “Um sonho não apenas meu, mas, de todo o clube, e o resultado, mais que gratificante. Uma conquistas tripla: de participar da prova, de finalizá-la e pegar podium. A emoção, para ser sincera, está batendo agora. A ficha ainda está caindo”, relatou.

Fundado há 3 anos, o Clube Amigos da Canoa, foi o desbravador desse esporte em Guarapari. Atualmente, o clube tem sua base localizada no final da Praia do Morro e conta com uma equipe de instrutores capacitados para a prática segura do esporte, que tem como premissa, a socialização. “A canoa havaiana é mais que um esporte, ela é uma cultura que só se realiza no coletivo. É preciso estar conectado ao outro remador, ao mar e à própria embarcação. A canoa havaiana trabalha o corpo, a mente e o espírito e é para todas as idades. Vale muito a pena praticar”, finalizou Victor.

O esporte vem se popularizando em Guarapari, sendo também mais um atrativo turístico da nossa cidade e uma excelente opção de esporte e lazer para os moradores.