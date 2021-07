O Governo do Estado entregou à população as obras de pavimentação da Rodovia ES-421, no trecho entre Conceição da Barra e a Vila de Itaúnas. Ao todo, foram asfaltados mais de 20 quilômetros de extensão da rodovia, que conta agora com duas pistas e acostamento. A obra era muito aguardada pela população por se tratar de uma das regiões turísticas mais importantes do Espírito Santo. A Vila de Itaúnas é famosa por suas dunas e praias, além de ser conhecida como a Capital Nacional do Forró.

A inauguração da obra teve a participação do governador do Estado, Renato Casagrande, que percorreu toda a extensão da rodovia. “Essa obra é simbólica para nós. Itaúnas é considerada a Capital Nacional do Forró e é conhecida por todos no Brasil. Essa pavimentação é um sonho que sonhamos juntos e agora realizamos juntos. Uma obra que iniciei, mas que fiquei muito triste quando foi paralisada no governo seguinte. Retornei ao governo e agora estamos entregando essa rodovia”, afirmou.

Casagrande destacou que a rodovia vai trazer mais desenvolvimento à essa região, mantendo o charme de Itaúnas. “O turismo agradece! Pedimos que todos os turistas continuem vindo e preservando esse lugar lindo que é Itaúnas. Quando você traz qualidade de vida, quando você cuida dos moradores em primeiro lugar, os turistas se sentem ainda mais bem tratados”, comentou o governador.

Foram asfaltados os 20,6 quilômetros de extensão da rodovia que conta agora com duas pistas com 3,5 metros de largura, mais 1,5 metro de acostamento. Além disso, na chegada de Itaúnas foi implantada uma ciclovia com extensão de três quilômetros. Próximo ao entroncamento da ES 421, também haverá outro trecho de ciclovia com cinco quilômetros de extensão.

Em alguns pontos da via – onde a velocidade é mais reduzida – a pista é de bloquete de concreto. Foram construídos ainda seis pontos de ônibus com abrigos, faixa multiuso nos trechos de maior movimentação, facilitando a mobilidade das pessoas e quatro pontes de vigas metálicas e concreto, com passagem para dois veículos, substituindo as atuais, construídas em madeiras.

O prefeito de Conceição da Barra, Walyson José Santos Vasconcelos, o Mateusinho, reforçou a importância da obra. “Estamos aqui para dar as mãos para que o progresso chegue ao nosso município. Quero parabenizar o povo de Itaúnas que recebe esse investimento. Agradeço também ao governador Renato Casagrande por essa obra e ter os olhos voltados ao futuro e ao progresso de Conceição da Barra”, disse.