Homem apontado como líder de organização criminosa é preso em Guarapari

Um homem de 24 anos, apontado pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) como principal líder de uma organização criminosa com atuação no distrito de Barra do Riacho, em Aracruz, foi preso nesta terça-feira (22), em Guarapari. O suspeito é investigado por envolvimento com tráfico de drogas, homicídios e episódios de tortura contra moradores e usuários de drogas da região.

A prisão foi realizada por uma ação conjunta entre policiais civis da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari e do Serviço Reservado do 10º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), com apoio da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Aracruz.

Contra o investigado havia mandados de prisão preventiva e temporária expedidos pela Justiça de Aracruz. Durante a operação, os policiais também encontraram drogas no imóvel onde ele estava escondido, o que resultou na prisão em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil, o homem é apontado como integrante da liderança de uma organização criminosa ligada à facção Terceiro Comando Puro (TCP).

Investigações apontam atuação em crimes violentos

De acordo com o titular da Denarc de Aracruz, delegado Vicente Pellegrino, as investigações indicaram que o suspeito ocupava uma posição de liderança dentro do grupo e continuava exercendo influência sobre os integrantes mesmo depois de deixar Aracruz. “As apurações mostraram que essa organização criminosa atuava principalmente com o tráfico de drogas e também estava envolvida em crimes violentos em Barra do Riacho. Identificamos situações em que moradores suspeitos de repassar informações para as forças de segurança e usuários que tinham dívidas com o grupo eram submetidos a agressões e sessões de tortura”, explicou o delegado.

Ainda segundo Pellegrino, as agressões seriam utilizadas pelo grupo como forma de intimidação e controle sobre moradores da comunidade. “Em alguns casos, essas agressões eram gravadas em vídeo e encaminhadas para a liderança da organização. As investigações também apontaram que o suspeito participava dessas decisões e tinha a palavra final sobre as punições impostas pelo grupo”, afirmou.

Suspeito se escondia em Guarapari

Após tomar conhecimento de que era procurado pela Justiça, o investigado deixou Aracruz e passou a se esconder em Guarapari. Conforme as investigações, mesmo distante do município de origem, ele continuava exercendo funções de comando relacionadas ao tráfico de drogas e às ações violentas atribuídas ao grupo. A localização do suspeito foi possível após um trabalho de inteligência desenvolvido pela Denarc de Aracruz. Por meio do monitoramento e da análise de informações, os policiais identificaram o imóvel onde ele estaria escondido, em Guarapari.

Com o endereço confirmado, equipes da Denarc de Aracruz e da DHPP de Guarapari realizaram a operação para cumprir os mandados judiciais.

Durante a abordagem, segundo a Polícia Civil, o investigado percebeu que seria preso e quebrou o próprio celular, em uma tentativa de impedir o acesso ao conteúdo do aparelho. Nas buscas realizadas no imóvel, os policiais localizaram uma quantidade de drogas. Além do cumprimento dos mandados de prisão, o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Para o delegado Vicente Pellegrino, a prisão representa uma etapa das investigações para identificar outros integrantes da organização. “Essa prisão é importante porque conseguimos atingir uma posição de comando da organização criminosa que atuava em Barra do Riacho. Nosso trabalho agora é avançar na identificação e localização dos demais envolvidos, além de interromper as ações violentas e o tráfico de drogas praticados pelo grupo”, afirmou.