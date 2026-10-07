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Ecovias Capixaba abre 23 vagas para operadores de pedágio em Guarapari e mais 5 cidades do ES

A Ecovias Capixaba abriu processo seletivo para o preenchimento de 23 vagas de operador de pedágio distribuídas em seis praças de cobrança ao longo da BR-101, no Espírito Santo. As contratações visam reforçar as equipes de atendimento e a operação viária em trechos estratégicos do Estado.

As vagas estão localizadas nos municípios de Guarapari, Serra, São Mateus, Aracruz, Itapemirim e Mimoso do Sul. Em diversas praças, moradores de cidades limítrofes também podem se candidatar.

Destaque para Guarapari e Região

Para a praça localizada em Guarapari, estão disponíveis 4 vagas. O processo seletivo abrange não apenas os moradores do município, mas também candidatos residentes em Viana e Cariacica, facilitando o acesso de trabalhadores da Região Metropolitana ao trecho sul da rodovia.

Distribuição Completa das Vagas e Abrangência

Praça de Pedágio / MunicípioVagasCidades/Regiões Abrangidas
Guarapari4Guarapari, Viana e Cariacica
Serra5Toda a Grande Vitória
São Mateus4São Mateus
Aracruz4Aracruz, Jacupemba e Linhares
Itapemirim4Itapemirim e Rio Novo do Sul
Mimoso do Sul2Mimoso do Sul

Como se Candidatar

O processo seletivo é realizado em formato simplificado por meio da plataforma Gupy:

  1. Acesso à Vaga: O candidato acessa o anúncio da oportunidade na plataforma Gupy.

  2. Atendimento via WhatsApp: Ao clicar no link da vaga, o candidato é redirecionado para o WhatsApp oficial da seleção.

  3. Triagem: Pelo aplicativo de mensagens, o participante responde a um questionário simplificado sobre seu perfil profissional e anexa o currículo em formato digital.

Sobre a Concessionária

A Ecovias Capixaba é responsável pela administração de 478,7 quilômetros da BR-101, no trecho compreendido entre o trevo de acesso ao município de Mucuri (no Sul da Bahia) e Mimoso do Sul (na divisa com o Rio de Janeiro). O trecho concedido cruza 24 municípios capixabas e um baiano.

Para saber mais sobre a concessionária e acompanhar novas oportunidades de emprego, acesse o portal institucional da Ecovias Capixaba ou consulte a página de carreiras da empresa na Plataforma Gupy.

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral, Guarapari

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