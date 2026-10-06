Presidente do TSE garante que pausa na divulgação não afetou apuração dos votos

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou categoricamente que uma instabilidade temporária na transmissão de dados para o público na noite do último domingo (4) tenha causado qualquer prejuízo ou alteração na apuração das Eleições 2026. O órgão alertou para a circulação de notícias falsas e vídeos fora de contexto que associam o problema a fraudes eleitorais.

De acordo com o tribunal, a intercorrência afetou exclusivamente o módulo responsável por gerar os arquivos de visualização e divulgação na internet para o cargo de presidente e vice-presidente da República.

O que aconteceu na noite do 1º turno

Uma contenção no processamento de dados paralisou a atualização da página nacional de apuração às 19h14, instante em que 64,81% das seções eleitorais já haviam sido contabilizadas. O serviço foi reestabelecido integralmente às 20h04, sem apresentar novos problemas.

O TSE destacou que a indisponibilidade foi restrita à visualização consolidada “Brasil” no site e no aplicativo oficial Resultados. As páginas estaduais mantiveram a atualização contínua e em tempo real dos votos presidenciais por unidade federativa, assim como o recebimento dos dados via Boletins de Urna (BU).

Entenda as Etapas da Apuração

Apuração: Realizada de forma autônoma pela própria urna eletrônica imediatamente após o encerramento da votação, às 17h. Totalização: Somatória automatizada de todos os boletins transmitidos ao TSE. Ocorreu de forma contínua durante todo o domingo. Divulgação: Etapa final que transforma os dados contados em gráficos e tabelas para consulta pública. Foi nesta fase onde ocorreu a contenção técnica.

Auditoria e Transparência Pública

O TSE relembrou os mecanismos de checagem à disposição da sociedade e dos fiscalizadores credenciados:

Boletim de Urna (BU): Documento impresso em cinco vias ao término da votação em cada seção. Uma via permanece afixada na porta do local de votação para conferência direta dos eleitores e fiscais partidários.

Leitura via QR Code: Cada BU possui um QR Code que possibilita a validação instantânea dos dados da seção por meio dos aplicativos Boletim na Mão e e-Título .

Arquivos de Urna: Os arquivos brutos de cada seção seguem disponíveis na aba “Arquivos de Urna” no portal resultados.tse.jus.br, o que permite a qualquer cidadão ou partido político reexecutar a contagem de forma independente.

A Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE abriu uma investigação técnica interna para apurar as causas da lentidão no módulo e informou que implementará novas rotinas de otimização no sistema para garantir o fluxo contínuo de dados durante o segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro.