Prefeitura de Guarapari entrega 200 tablets para agentes de Saúde e de Combate às Endemias

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entregou 200 tablets que serão utilizados pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) durante as atividades realizadas diretamente com a população.

Do total de equipamentos, 124 serão destinados aos ACS, 74 aos ACE e dois ficarão, inicialmente, sob responsabilidade da gestão da Secretaria de Saúde. A iniciativa busca modernizar e agilizar o trabalho dos profissionais, permitindo que informações sobre cadastros, visitas e atendimentos sejam registradas diretamente nas residências. Com a digitalização, os agentes deixam de depender do preenchimento manual de formulários em papel.

O sistema também permite o registro de informações mesmo quando não há conexão com a internet. Os dados ficam armazenados no equipamento e podem ser sincronizados posteriormente, quando o agente chegar a uma unidade de saúde com acesso à rede.

Para os Agentes de Combate às Endemias, a entrega ocorreu inicialmente de forma simbólica, enquanto a Secretaria Municipal de Saúde organiza a capacitação específica para os profissionais.

Segundo a subsecretária de Saúde, Simone Sepulcre, a mudança deve reduzir etapas no registro das informações e dar mais segurança ao processo. “Antes, o agente fazia o cadastro no papel, levava para a unidade e depois precisava lançar as informações no sistema. Agora, ele poderá fazer esse registro diretamente na casa do usuário. Depois, basta sincronizar o tablet na unidade para que os dados fiquem disponíveis no sistema”, explicou.

Além de facilitar a rotina dos agentes, a digitalização dos registros deve contribuir para melhorar a qualidade das informações utilizadas pelo município no planejamento das ações de Saúde. Os dados também são utilizados no acompanhamento dos indicadores estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

A secretária municipal de Saúde, Larissa Santório, destacou que as informações coletadas pelos profissionais são importantes para o planejamento e para o financiamento das políticas públicas da área. “É uma ferramenta que facilita o trabalho dos profissionais e também melhora a qualidade das informações que chegam à gestão. Com os dados registrados corretamente, conseguimos planejar melhor as ações e buscar mais recursos para o município”, afirmou.

O prefeito Rodrigo Borges também destacou o uso da tecnologia como parte do processo de modernização dos serviços municipais. “Estamos modernizando o trabalho dos nossos agentes para tornar o atendimento mais eficiente. Com informações mais precisas, conseguimos cumprir os indicadores, buscar mais recursos e, principalmente, oferecer um serviço cada vez melhor para a população”, declarou.