Andaime despenca de prédio em reforma e deixa trabalhadores feridos na Praia da Costa

Um acidente de trabalho mobilizou equipes de resgate e agentes de trânsito na manhã desta quarta-feira (7 de outubro), na Avenida Gil Veloso, na orla da Praia da Costa, em Vila Velha. Um andaime utilizado na reforma da fachada de um edifício residencial despencou, deixando trabalhadores feridos.

As vítimas receberam atendimento médico de emergência no local. Até o momento, o estado de saúde e a identidade dos trabalhadores feridos não foram divulgados pelas autoridades médicas.

Divergência sobre as Causas do Acidente

O acidente gerou versões conflitantes entre os responsáveis técnicos e a empresa fornecedora dos equipamentos:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES): Informou preliminarmente que o elevador de ferro balançou com os trabalhadores antes de despencar da estrutura.

Empresa proprietária do elevador: O responsável pela empresa afirmou que a queda foi provocada pelo rompimento da contenção da obra, que estaria velha e corroída por ferrugem.

Impacto no Trânsito e Atuação da Prefeitura

A Guarda Municipal de Vila Velha foi acionada para orientar os motoristas e isolar o perímetro do acidente. Uma das faixas da Avenida Gil Veloso precisou ser temporariamente interditada para o socorro e a remoção dos destroços, mas a pista já foi totalmente liberada.

Em nota oficial, a Prefeitura de Vila Velha esclareceu a situação cadastral e legal da intervenção:

Aspecto Legal Posição Oficial do Município Licença de Construção A obra possui Alvará de Licença emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade. Escopo Autorizado Serviços de conservação do imóvel, substituição de acabamentos e instalações elétricas/hidráulicas. Exigências da NR-18 O alvará exige obrigatoriamente telas de segurança e plataformas para edifícios a partir de quatro pavimentos. Responsabilidade O Município ressalta que a licença não transfere a responsabilidade da execução ou da segurança do trabalho à prefeitura, cabendo a fiscalização específica aos órgãos competentes.

Para acompanhar informações sobre trânsito e ocorrências na Região Metropolitana, acesse o portal da Prefeitura Municipal de Vila Velha ou o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES (Crea-ES).