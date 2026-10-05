Lula e Flávio travam disputa apertada pelos eleitores de Cury, Renan Santos e Ronaldo Caiado

Com a confirmação de que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) disputarão o segundo turno das Eleições 2026 no próximo dia 25 de outubro, o foco do cenário político volta-se para o destino dos cerca de 9,3 milhões de votos conquistados pelos demais concorrentes.

No primeiro turno, Flávio liderou com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16% — configurando a disputa mais apertada na primeira fase presidencial desde 1989. Somados, os nomes da terceira via registraram 7,79% dos votos válidos, o menor percentual do grupo desde 2006.

Até o momento, os três principais nomes do bloco — Augusto Cury (Avante, 2,89%), Renan Santos (Missão, 2,24%) e Ronaldo Caiado (PSD, 2,18%) — não declararam apoio oficial a nenhum dos finalistas. Romeu Zema (Novo, 0,27%) afirmou que atuará contra a candidatura do PT, embora sem formalizar apoio direto a Flávio.

Migração de Votos Favorece a Oposição

Na avaliação da cientista política Cila Schulman, CEO do grupo Ideia, o fluxo migratório de eleitores neste segundo turno tende a favorecer o candidato do PL.

“O mercado de votos para o Lula é muito restrito, porque ele está sozinho no campo da esquerda, então não tem como abarcar votos de outros nomes do campo progressista como em pleitos anteriores. Quem aprova o governo ou é antibolsonarista já votou nele. Quem vota em Renan, Zema e Caiado é quem não aprova a atual gestão.” — Cila Schulman, cientista política e CEO do grupo Ideia

Para onde tendem os votos da Terceira Via (Pesquisa Quaest)

Levantamento da Quaest divulgado às vésperas do primeiro turno detalha a preferência dos eleitores de Cury, Renan e Caiado em um eventual confronto direto entre Flávio e Lula:

Eleitores de Origem Preferem Flávio Preferem Lula Brancos, Nulos ou Não Votam Indecisos Augusto Cury (Avante) 34% 23% 41% 2% Renan Santos (Missão) 60% 11% 27% 2% Ronaldo Caiado (PSD) 43% 19% 36% 2%

O Retrospecto das Transferências em 2022

A dinâmica de migração repete desafios observados no pleito de 2022. Naquela ocasião, cerca de 10 milhões de eleitores votaram em candidatos fora da polarização principal no primeiro turno.

A despeito dos apoios formais recebidos por Lula no segundo turno — como o de Simone Tebet (MDB) —, o candidato Jair Bolsonaro (PL) acabou absorvendo a maior parcela desses votos nas urnas: registrou um aumento de mais de 7 milhões de votos entre os dois turnos, contra um acréscimo de 3 milhões para o candidato petista.

Calendário dos Debates no 2º Turno

Diferente do primeiro turno, onde as coligações garantiram tempos distintos, Flávio Bolsonaro e Lula terão tempo igual de propaganda no rádio e na TV. A nova fase de campanha também prevê confrontos diretos entre os dois finalistas: