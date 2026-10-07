Guarapari terá programação com pagode nacional e sertanejo durante o feriadão do Saco Cheio

Guarapari terá uma programação especial de música e entretenimento durante o feriadão do Saco Cheio, com atrações de pagode e sertanejo previstas para os dias 10 e 11 de outubro.

No sábado (10), o Quintalzinho do Mex recebe o grupo Di Propósito, conhecido nacionalmente pelo trabalho no pagode. A apresentação promete reunir sucessos que ganharam grande repercussão nas plataformas digitais e são cantados por fãs em todo o país.

A organização destaca que o grupo acumula mais de 1 bilhão de streams e prepara uma apresentação com grandes hits do repertório. A expectativa é de uma noite de pagode e confraternização, com o espaço preparado para receber o público durante o feriadão.

Já no domingo (11), a programação segue com o Lual Sertanejo, uma nova label apresentada como uma das atrações do feriadão em Guarapari. O evento terá um formato diferente, com palco 360° montado ao ar livre e apresentações voltadas ao público sertanejo.

A proposta é proporcionar uma experiência sob a luz do luar, reunindo música, dança e confraternização. O evento promete colocar dois nomes do sertanejo no palco 360° para uma noite de festa, com repertório voltado aos sucessos do gênero.

A programação dos dois dias busca movimentar a agenda de entretenimento de Guarapari durante o feriadão, reunindo diferentes estilos musicais e atrações voltadas ao público que pretende aproveitar a cidade durante o período.

Vendas: www.mexguarapari.com.br