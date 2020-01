Pelo terceiro ano consecutivo, Guarapari foi escolhida para ser a sede do “Abu Dhabi

International Pro Jiu-jitsu Championship” que vai reunir mais de mil atletas de todo país e

também estrangeiros que já confirmaram presença como lutadores da Alemanha.

O evento acontece nos dias 25 e 26 de janeiro, sendo a pesagem no primeiro dia, e as lutas no domingo, e está de casa nova.

Em 2020, o campeonato acontecerá no Sesc da cidade, local mais amplo, com mais vagas de estacionamento e uma melhor estrutura para público e atletas. Como todos os anos, também terá a categoria paradesportiva, um marco no Espírito Santo que oportuniza os lutadores com algum tipo de deficiência a participar de uma competição.

O campeonato ainda disponibiliza vagas para competidores de projetos sociais.

O evento é importante pra cidade, pois atrai um público total de em média três mil visitantes, o que movimenta o setor hoteleiro, da gastronomia, de entretenimento, entre outros.

O campeonato é realizado pela Federação de Jiu-jitsu dos Emirados Árabes Unidos (UAEJJF), em parceria com a Federação Brasileira de Jiu-jitsu (FBJJ), com apoio da Federação Capixaba de Jiu-jitsu (FCJJE). A entrada para o evento é gratuita.