Respeita o Embaixador! Aos 30 anos e vivendo o melhor momento da sua carreira, o cantor e compositor mineiro Gusttavo Lima retorna mais uma vez ao Multiplace Mais, em Guarapari, com um show de sucessos românticos, baladeiros e contagiantes que marcaram sua trajetória na música. A apresentação está marcada para sexta-feira, dia 03 de janeiro, e os portões do complexo de entretenimento se abrem às 21 horas.

Natural de Presidente Olegário, o artista começou a cantar sozinho aos 18 anos e é responsável por dar voz a canções sertanejas que alcançaram o topo das paradas de todo o país. Com oito DVDs gravados em nove anos, emplacou hits como “Balada Boa”, “Gatinha Assanhada”, “Diz Pra Mim”, “Fui Fiel”, “Que Pena Que Acabou”, “Abre o Portão Que Eu Cheguei” e “Homem de Família”.

Apelidado carinhosamente de “Embaixador” pelo público, após ter recebido o primeiro título de embaixador da Festa do Peão de Barretos em 2017, dando origem ao bordão “Respeita o Embaixador”, o mineiro tem muitos motivos para comemorar a boa fase. Em 2018, com “Apelido Carinhoso”, atingiu 29 vezes a liderança do Hot 100 da Billboard Brasil – maior sequência da história do ranking.

Este ano, com “Cem Mil”, liderou o ranking divulgado pelo Instituto Crowley das 100 músicas mais tocadas nas rádios de janeiro a junho. Já no segundo semestre, assinou contrato com a gravadora Sony Music e gravou o DVD “O Embaixador In Cariri”, na Expocrato (Ceará). Lançado no inicio deste mês, o trabalho é uma homenagem ao Nordeste e traz os novos sucessos “Quem Traiu Levou”, “Perrengue” e “Carreira Solo”. Além disso, conta com as participações especiais de Raimundo Fagner e da banda cubana Gente de Zona. A direção geral é do próprio Gusttavo Lima e de Breno Figueiredo.

2019 também marca a ascensão do “Buteco” que se tornou um dos mais importantes eventos de música na atualidade. Além da apresentação do anfitrião, o projeto está contando com shows de outros grandes nomes de destaque da música nacional. Foram cerca de 20 edições por todo o Brasil apenas este ano, chegando a ter público superior a 50 mil pessoas somente na edição realizada em Brasília.

Na internet, Gusttavo Lima também é um dos cantores brasileiros mais populares. Somente em seu canal oficial do YouTube são 9 milhões de inscritos e mais de 5,3 bilhões de visualizações. No Instagram, ele possui mais de 25 milhões de seguidores.

SERVIÇO:

GUSTTAVO LIMA (MG)

The Best Summer Of Your Life

Data: 03 de janeiro, sexta-feira, às 21 horas

Local: Multiplace Mais (R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari, Espírito Santo)

Ingressos* (meia): Front Stage 5º lote a R$ 170 e Camarote 2 6º lote a R$ 240. Mesa para 4 pessoas (2º lote/único): Prata a R$ 2.000

Meia-entrada solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2 quilos de alimento ou 1 agasalho ou 1 brinquedo em bom estado ou 1 lata de leite em pó ou fralda infantil ou geriátrica.

Pontos de venda: Loja Bagaggio (shoppings Vitória, Praia da Costa e Boulevard Shopping Vila Velha), Loja Country Ville (Cariacica), Loja Kavera Story (Guarapari) e site https://www.ticketpremium.com.br/Site/Setores/228

Classificação etária: Para o evento, 16 anos. Menores de 14 e 15 somente com a presença dos responsáveis legais. Para o Club Maritmo, 18 anos

*Observação: valores sujeitos à taxa de conveniência. Valores poderão sofrer alterações de acordo com o lote vigente sem aviso prévio