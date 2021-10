A Guarda Municipal de Vitória conseguiu deter um homem de 39 anos, que dirigia de forma perigosa, no início da manhã desta terça-feira (12). O carro que ele conduzia foi seguido pelos agentes até o município da Serra e parado na BR-101, na altura do bairro Carapina. Assim que o motorista desceu do carro, os agentes perceberam que o homem apresentava sinais de embriaguez.

Com ele, os agentes encontraram uma garrafa de bebida alcóolica, nove pinos de cocaína e três pacotes de maconha. O homem e o material apreendido foram levados aos DPJ de Vitória.

Furto de fios nas Cinco Pontes.

A tentativa de furto aconteceu por volta das 19h30 da noite desta segunda-feira (11). Testemunhas acionaram os agentes da Guarda Municipal e informaram que três suspeitos estavam furtando os fios das Cinco Pontes, em Vitória. Quando os agentes chegaram até o local, um homem foi detido e outros dois conseguiram fugir. O suspeito detido foi encaminhado ao DPJ de Vitória. Ele tem passagens por furto, roubo e receptação. Um caminhão da Guarda Municipal foi acionado para transportar os fios e uma bicicleta que foi abandonada, até a delegacia. Acredita-se que os suspeitos tentaram furtar cerca de 1600 metros de cabos (aproximadamente 500 kilos).