Durante ação de fiscalização que envolveu Guarda Municipal e fiscais da Prefeitura, com apoio das polícias Militar e Civil, foram apreendidos 3.280 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, da marca GIFT, vendidos ilegalmente numa distribuidora no bairro Barramares. Proprietária e funcionário foram conduzidos até a Polícia Federal, onde foram detidos pelo crime de contrabando.

A prisão foi realizada na noite desta sexta-feira (8), por volta das 20h, em ação de fiscalização a bares e estabelecimentos da Região 5, onde alguns pontos comerciais seriam vistoriados para verificação de documentação e possíveis infrações penais.

A Distribuidora “Distritânia” foi o primeiro ponto visitado. Os fiscais identificaram alguns maços de cigarros da marca GIFT, vindos do Paraguai, expostos para venda no balcão. Fazendo uma vistoria mais atenta, encontraram num depósito, embaixo de lonas e atrás de engradados de cerveja, o restante da carga contrabandeada.

Todo o material se apresentava apenas com informações em espanhol e com ausência de selos de vistoria da Receita Federal, configurando a irregularidade da mercadoria. Foram detidos a proprietária da distribuidora de bebidas, Abetania de Assis Menezes Barbosa, e um funcionário, Leonardo Seabra Francisco, que teria sido o responsável pela compra dos cigarros.

A Operação Estado Presente conta com ação integrada entre Município e forças de segurança do Estado. O grupo responsável pela fiscalização faz parte da Comissão Interna de Fiscalização Integrada do Município de Vila Velha, que é formada pela Guarda Municipal, fiscais de Vigilância Sanitária, Posturas e Meio Ambiente.