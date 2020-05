A Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Saúde, instalou túneis de desinfecção para a população em vários pontos da cidade. Trata-se de mais uma ação contra o novo coronavírus, além da distribuição de máscaras e kits limpeza que o município já vem realizando.

O pequeno túnel conta com um sensor de presença que aciona borrifadores em seu interior e libera uma substância desinfetante chamada Atomic 70. Ao todo, serão sete túneis na cidade: três nas UPAs, três nos terminais de ônibus, além de uma unidade itinerante que irá circular nos bairros.

O prefeito da Serra, Audifax Barcelos, diz que a cidade está em guerra contra o vírus. “Estamos buscando adotar diariamente medidas eficazes para combater o novo coronavírus. Precisamos muito da ajuda da população para juntos vencermos essa pandemia”.

O secretário de Saúde da Serra, Alexandre Viana, ressalta que a iniciativa é mais uma medida contra o novo coronavírus e não substitui as medidas básicas indicadas na prevenção à doença como higienizar as mãos, usar máscaras e manter o distanciamento social.

PRODUTO UTILIZADO

No interior do túnel são ativados dispositivos que pulverizam, quase como uma poeira, o desinfetante de alto nível com ação antimicrobiana, cujo princípio ativo é o Dióxido de Cloro (CLO2), estabilizado em solução aquosa a 7%. O Atomic 70 foi desenvolvido por um laboratório de São Paulo e é certificado pela Anvisa. A substância combate alguns tipos de vírus, incluindo o coronavírus.

O fabricante garante que esse produto fica de três a cinco horas na pessoa, na roupa. Ainda de acordo com a empresa, o produto combate não só o coronavírus, sendo eficaz também contra outros tipos de vírus como o da influenza, rubéola e zika vírus.

CORONAVÍRUS

A instalação dos túneis é mais uma medida de combate ao novo coronavírus. Vale ressaltar que a Secretaria de Saúde está distribuindo mais de 300 mil máscaras para a população, inclusive nas filas da Caixa Econômica Federal; e 750 mil kits de limpeza, composto por água sanitária, sabonete e sabão de coco; além de ter reforçado, com novas contratações, as equipes nas unidades de saúde do município.