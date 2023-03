Um homem foi morto no começo da manhã desta segunda-feira (20), próximo à praça do bairro Aeroporto, em Guarapari. Moradores acordaram assustados com o barulho de pelo menos dez tiros efetuados.

O homem morto foi identificado como Cristiano de Souza, 30 anos. Ele era morador do bairro e teria sido ele, que há poucos dias foi flagrado por câmeras de segurança do comércio quebrando portas de vidro de lojas da região. A Polícia Militar esteve no local, mas ainda não se sabe a autoria do crime e nem a motivação.

Qualquer informação sobre o homicídio pode ser passada para a polícia através do Disque Denúncia 181. Veja o vídeo do ato de vandalismo que teria sido feito por ele.

https://www.facebook.com/portal27/videos/769753457589666