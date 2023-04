O último dia do mês começou com violência em Guarapari. Um homem foi morto a tiros no começo da tarde desta sexta feira (31), no bairro Setiba. O crime aconteceu na rua 20 de Fevereiro.

A vítima, que ainda não foi identificada, foi alvejada com tiros na cabeça, tórax e nádegas e caiu no meio da rua. A autoria do crime e motivação estão sendo investigadas pela Polícia. A PM isolou a área para a chegada da perícia da polícia civil. Qualquer informação pode ser dada através do disque-denúncia 181.