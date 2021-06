Um homem de 42 anos, identificado como Flávio Sandro Olmo, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira, junto da esposa e dos três filhos, com idades de 18, 8 e 4 anos, na casa onde moravam no município de São Domingos do Norte, interior do Espírito Santo. A suspeita da polícia é de que ele matou a família enquanto dormiam e depois cometeu suicídio, o crime teria acontecido nesta madrugada.

As vítimas, identificadas como Eusivania Marcelino de Souza, esposa; Laisla de Souza Olmo, filha de 18 anos; Ítalo de Souza Olmo, filho de oito anos; e Anelise de Souza Olmo, de quatro anos, foram encontradas pelo tio, irmão de Flávio, que desconfiou quando não viu a sobrinha passando para ir à escola.

Em depoimento aos policiais, o tio contou que a sobrinha mais nova, Anelise, sempre passava em frente a casa dele quando ia à escola, porém nessa manhã ele não havia a visto, indo então até a casa do irmão e encontrando os corpos.

Segundo as informações disponibilizadas até o momento pela Polícia Civil, a motivação para o ato seria o possível processo de separação que o casal estava enfrentando. Porém, mesmo com a separação a família ainda vivia junta, até que Flávio, que era pedreiro, pegou uma marreta e acertou diversas vezes os filhos e a esposa, que estavam dormindo.

“O autor teria esperado a família dormir e com golpes de marreta executado a família. As informações de parentes é de que o casal estava se separando, não há nenhum registro de violência anterior ou mesmo passagem criminal do autor”, relatou o tenente da PM, Gabrine de Andrade.