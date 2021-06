Um assassino cruel está sendo procurado por uma Força Tarefa de mais de 200 policiais do Distrito Federal e de Goiás. Lázaro Barbosa, de 32 anos, é suspeito de matar um casal e dois filhos em Ceilândia, no DF.

Ele matou a tiros e a facadas o empresário Cláudio Vidal, de 48 anos, e os filhos dele, Gustavo Vidal, de 21 anos, e Carlos Eduardo Vidal, de 15. A esposa do empresário e mãe de Gustavo e Carlos Eduardo foi sequestrada e morta em seguida. O corpo de Cleonice Marques de Andrade, de 43 anos, estava em uma mata próxima à casa da família e foi encontrado no sábado (12). Há suspeita que ela possa ter sido estuprada.

Fuga. Os homicídios contra a família foram cometidos na quarta-feira (9). Desde então, o suspeito iniciou uma fuga que já dura seis dias. Durante a perseguição, que envolve policiais federais, civis, militares e rodoviários federais, Lázaro invadiu chácaras em Goiás, atirou em quatro pessoas, das quais duas estão em estado grave, furtou um carro e o abandonou na BR-070. Ele fugiu pela mata, pois é experiente nessas regiões. Ele estaria na região de Cocalzinho de Goiás, para onde fugiu após os crimes.

“Ele é da região [Entorno do DF] e é mateiro, acostumado a se ’emburacar’ em vários pontos. Tudo indica que é um psicopata. Estamos com oito vítimas confirmadas, sendo cinco fatais”, explicou o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, que já foi secretário no ES.

Outros crimes. Lázaro já foi indiciado por invadir uma chácara onde estavam quatro idosos e golpear a cabeça de um deles com um machado, em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do DF. Os celulares das vítimas foram levados e idoso agredido ficou com sequelas do golpe.

Segundo a polícia, o caso aconteceu na noite do dia 8 de abril de 2020. Ele foi foi indiciado pelos crimes de roubo mediante restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma branca e por tentativa de latrocínio.