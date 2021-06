Devido a grande quantidade de capixabas que não estão comparecendo para tomar a segunda dose da vacina contra Covid-19, uma plataforma de envio de SMS desenvolvida por professores e estudantes do Laboratório de Inovação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, será usada no Espírito Santo também.

O SMS será disparado sete dias antes de vencer o prazo de aplicação da dose 2. Dez municípios capixabas foram selecionados inicialmente para orientações, e o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante entrevista à imprensa na tarde de ontem, garante que todas as cidades vão ser treinadas até o final da próxima semana.

O secretário disse que o objetivo é avançar, em uma comunicação direta, apoiando os municípios na mobilização, para garantir que toda a população capixaba tenha todo o esquema completo.

O subsecretário Luiz Carlos Reblin completou dizendo que o sistema permite uma geração de relatório. “Cada unidade poderá fazer seu relatório de quem precisa vacinar e que, porventura, não tenha chegado para a segunda dose de imunização. E aí vai emitir o alerta que faltou”, disse.