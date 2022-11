A Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul prendeu um homem de 59 anos no distrito de Jardim do Córregos, também em Mimoso do Sul, na manhã desta quinta-feira (10). Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, expedido pela 2ª Vara Criminal de Ecoporanga. Durante a ação policial, o suspeito acabou reagindo e atirando contra a própria face.

Em posse do mandado de prisão, os policiais foram até o distrito, onde encontraram o filho do suspeito de 23 anos. Ao ser questionado, o rapaz levou os policiais até a residência do pai e informou que ele tinha uma arma de fogo, que ficava guardada em cima do guarda-roupa.

Os policiais chegaram até a residência e visualizaram o indivíduo sentado na varanda, acompanhado de sua esposa e mais um familiar. A equipe deu voz de prisão ao suspeito, que sacou um facão que estava portando na cintura e ficou intimidando os policiais, falando que mataria qualquer um e que não se entregaria.

Ele correu para dentro da casa e se dirigiu até o quarto. Neste momento, os policiais se abrigaram e começaram a verbalizar com o procurado. “Os familiares tentaram ajudar na conscientização para que ele acatasse as ordens dos policiais, mas não tiveram êxito, uma vez que o procurado afirmava que não iria se entregar e que mataria todo mundo”, conta o titular da Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul, delegado Rômulo de Carvalho Neto.

O suspeito, em posse da arma, foi até a sala da casa, a poucos metros dos policiais que estavam próximos da porta e apontou a arma para a equipe. Para repelir a injusta agressão iminente, um dos policiais realizou um disparo, que não atingiu o suspeito.

O homem, então, retornou para o quarto e se trancou. Poucos segundos depois, foi ouvido um disparo feito pelo suspeito. A equipe arrombou a porta do quarto e encontrou o homem caído no chão, aparentemente ferido no rosto. A arma, uma espingarda calibre 36 com seis cartuchos, sendo um deflagrado, foi apreendida.

Os policiais levaram o suspeito até uma estrada de fácil acesso, para que o Samu conseguisse socorrê-lo. Ele foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde está internado sob escolta da Polícia Civil. Foi possível perceber que havia marcas de pólvora na mandíbula do conduzido, o que confirma que a lesão que o foragido sofreu foi praticada por ele mesmo.

Além do cumprimento do mandado, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de flagrante por posse ilegal e arma de fogo e resistência. Após receber alta médica, ele será encaminhado ao sistema prisional.