O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, HIFA Guarapari, inaugurou nesta quinta-feira (02), a Casa de Apoio, local que servirá de acolhimento às mães e acompanhantes que têm seus filhos internados na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN) da instituição. Devido a pandemia, a inauguração foi oficializada com a visita dos parceiros ao imóvel e a entrega simbólica do quadrinho “O amor mora aqui”. A casa é composta por um quarto, sala, copa, cozinha, área de serviço, banheiro social e banheiro com chuveiro. Um espaço de 36m², mas preparado com muito carinho para que as mães se sintam acolhidas. “Nosso objetivo é contribuir para o bem-estar do acompanhante neste momento delicado. Nós recebemos mães de várias cidades do Estado e muitas delas não têm condições de pagar um hotel para ficar em Guarapari e acompanhar de perto o tratamento dos filhos e possibilitar que possam amamentá-los. Então essa casa representa a realização de um sonho, um projeto que já existia há algum tempo, mas que com a ajuda de parceiros conseguimos tirar do papel”, explicou a gerente da unidade, Walkyria Procópio.

O superintente do HIFA, Jailton Alves Pedroso, também marcou presença na inauguração da Casa. “Foi um momento simplório, mas de um valor imensurável. Temos muito orgulho do que nós plantamos nesta cidade. Nosso trabalho é em prol de oferecer o melhor aos nossos pacientes e isso é filantropia, é amor, é esse o nosso papel. O HIFA veio para fazer a diferença na atenção materno infantil e a Casa de Apoio é mais uma das nossas ações em prol da humanização”, ressaltou.

O espaço é um imóvel comprado pela instituição e após reformas estruturais está pronto para receber até seis acompanhantes do sexo feminino por dia. Para montar a casa, o HIFA contou com a ajuda do Lions Clube Guarapari, Loja Maçônica Retidão e Justiça, Dismágua Comercial, Ideally Construtora e Incorporadora e Kaká Móveis.

“O trabalho do Lions é ajuda e atuamos em Guarapari há mais de 48 anos com este propósito. E foi uma alegria muito grande para nós participar deste projeto. Mas nós não fizemos nada sozinhos, recebemos muitas doações não somente no município, mas de outros clubes como Pinheiros, Colatina e Aracruz. Então o nosso sentimento é de gratidão por ajudar a tornar essa casa realidade”, disse Paulo Leal, assessor de TI do Lions Clube Guarapari. Veja as fotos do espaço.