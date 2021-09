A Polícia Militar do Espírito Santo disponibilizou 50 armas para a Prefeitura de Itapemirim. O armamento será utilizado pela Guarda Municipal e a entrega foi realizada na tarde desta sexta-feira (10), no Quartel do Comando Geral, em Maruípe.

Foram destinados no total 48 revólveres calibre 38 e duas pistolas PT 100 calibre .40. São armas funcionais e eficientes que estão sendo substituídas pela Corporação, e que atendem a demanda do município.

A doação foi possível graças aos investimentos do Governo do Estado e aos esforços da Corporação na aquisição de novos equipamentos para a PMES, como aconteceu recentemente com o aviso de publicação do Pregão Eletrônico Internacional nº. 056/2021 para aquisição de pistolas calibres 9 mm e .40 para o Policiamento Ostensivo.

“Esse é um momento importante em que a Polícia Militar com um trabalho de integração com as forças municipais gera uma melhor prestação de serviço de segurança pública para a sociedade capixaba”, destacou o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus.

“Deixo aqui o meu agradecimento ao governador, Renato Casagrande, que tem sido parceiro da nossa administração. O fruto dessa parceria tem sido positivo para a sociedade de Itapemirim”, pontuou o prefeito do município Thiago Peçanha Lopes.

“Tudo está relacionado à segurança. Quando o município se preocupa com a saúde, educação e outros serviços, e, além disso, constrói um núcleo integrado de segurança é criar e trazer instrumentos para o município auxiliar o trabalho da Polícia Militar. Queremos ajudar a PMES no combate aos crimes de menor potencial ofensivo”, declarou o secretário de Defesa Social de Itapemirim, coronel Oberacy Emmerich Junior.

Prestigiaram o momento da entrega e assinatura da doação o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, Tyago Ribeiro Hoffmann, o subsecretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sérgio de Sá, o presidente-executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (IPAJM), José Elias do Nascimento Marçal, a diretora de Proteção Social, Márcia Regina Fiorotti, o subcomandante-geral da PMES, coronel Ronaldo Mutz, o chefe do Estado-Maior Geral da PMES, coronel Antonio Marcos de Souza Reis, o diretor de Apoio Logístico da PMES, coronel Paulo Duarte, agentes da Guarda e outras autoridades civis e militares.